我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普上訴贏了 國民兵調度權之爭 法院准暫緩歸還加州

不只空襲…傳以色列同步暗殺 伊朗核子科學家喪生

印航空難前機艙內「電子設備都故障」 乘客拍攝影片曝光

編譯梁采蘩／即時報導
印度航空12日發生嚴重空難，圖為飛機殘骸。（路透）
印度航空12日發生嚴重空難，圖為飛機殘骸。（路透）

印度航空波音787客機12日起飛後不久墜毀，超過240人罹難。一名乘客在社群平台分享影片，聲稱自己在事發前搭過這架班機，爆料飛機上的空調、娛樂螢幕等電子設備在起飛前數小時就已經失靈。

英國每日郵報報導，這名乘客名叫瓦薩（Akash Vatsa），他表示自己搭乘這架飛機的上一段航班，從德里飛往阿默達巴德。他在X上分享影片，稱機上「出現一些不尋常的情況」。

他也貼出機身照片，顯示飛機註冊編號為VT-ANB，與墜毀班機的編號相符。

航班紀錄顯示，這架波音夢幻客機當天上午從德里飛抵印度西部城市阿默達巴德。之後，班機編號171的航班於當地時間下午1點後起飛，預計飛往英國倫敦蓋維克機場，但起飛不久後即墜毀，機身陷入火海。

墜機消息傳出後，瓦薩在網上發布拍攝的影片，顯示他搭乘該機時，機上設備故障。他在影片中說：「冷氣完全沒在運作，一如既往，娛樂螢幕也壞掉，連叫空服員的按鈕都不能用，什麼都不能用，連閱讀燈也壞了。」

瓦薩表示，原本拍攝這段影片是準備向印度航空投訴，但在聽聞墜機事故後，他決定公開影片，希望引起外界重視這架飛機早有狀況。

瓦薩先生接受印度媒體NDTV訪問時表示，由於航班號碼更動，「原本要轉機前往倫敦的乘客被要求下機，走到登機門後再重新登機」。

這起空難是印度數十年來最嚴重的一次，目前事故原因仍在調查中。可能的肇因包括：突發的風速變化導致引擎失速，或鳥擊同時影響到兩具引擎。

美國空軍退役中校、同時也是商業航空安全顧問戴維森（John R. Davidson）指出，根據飛行數據，飛機似乎已達起飛速度，但尚未順利爬升，顯示「可能是太晚抬頭起飛，或起飛後不久即失速」。

印度 波音

上一則

內唐亞胡：對伊朗突襲「非常成功」 準備承受反擊

延伸閱讀

路透：鴻海97%印度製iPhone直銷美國 助蘋果因應川普關稅

路透：鴻海97%印度製iPhone直銷美國 助蘋果因應川普關稅
搭機時聽到「叮一聲」別緊張 機長解答發出聲響原因

搭機時聽到「叮一聲」別緊張 機長解答發出聲響原因
對波音打擊沉重？QA看印航241死空難重點

對波音打擊沉重？QA看印航241死空難重點
川普評論印航空難：航空史上最嚴重的事故之一

川普評論印航空難：航空史上最嚴重的事故之一

熱門新聞

凱特王妃。（美聯社）

凱特葬禮計畫曝光 代號「雷丁橋行動」威廉王子親自規畫

2025-06-08 00:19
印航空難唯一生還者拉梅什的座位是在緊靠逃生門的11A（紅圈所示）；圖為失事機型的座位分布圖。（取自SeatGuru）

印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀

2025-06-12 10:43
1架印度航空波音787夢幻客機起飛後不久，就墜毀在印度阿默達巴德（Ahmedabad）機場附近，消防員在墜毀的飛機現場工作。(美聯社)

787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜

2025-06-12 06:07
一名英國航空的空服員在飛機上失控。圖為一架英航飛機起飛示意圖，非新聞當事航班。（路透）

英航空服員在機上「全裸跳舞」 被綁在頭等艙從舊金山飛到倫敦

2025-06-01 02:50
印度航空編號AI171的波音787夢幻客機12日在阿默達巴德機場附近墜毀撞上建築物，機尾懸在受損建築物外。路透

飛來橫禍…印航失事班機撞進醫學院 學生至少5死50人送醫

2025-06-12 09:30
以色列證實對伊朗發動攻擊，伊朗首都德黑蘭一處大樓冒出熊熊大火。 (美聯社)

以色列證實空襲伊朗、防長宣布進入緊急狀態 德黑蘭發生爆炸

2025-06-12 20:29

超人氣

更多 >
印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀

印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀
被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去

被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去
倫敦會談 美出奇招討「中國最好極音速飛彈」 中知難而退

倫敦會談 美出奇招討「中國最好極音速飛彈」 中知難而退
中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人

中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人
787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜

787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜