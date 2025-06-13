印航空難／唯一生還11A乘客奇蹟走出：起飛30秒就下墜

獲知機上奇蹟倖存的乘客是英籍印裔拉梅什，他的英國鄰居紛紛前往拉梅什的住家慰問。（路透）

印度 航空(Air India)一架波音 787夢幻客機12日墜毀在印度西部城市阿默達巴德(Ahmedabad)，撞上機場外的一家醫學院宿舍，機上共242名乘客和機組員中目前已知僅坐在座位11A的乘客拉梅什(Vishwashkumar Ramesh)生還。拉梅什接受治療後暫無大礙，回憶起當時驚險場面，他已記不清是怎麼被拋出機艙外並存活的，可是遍地遺體的慘況卻揮之不去。

綜合媒體報導，印度新聞頻道播放的影片顯示一名穿著血跡斑斑白色T恤和深色褲子的男子在街上一瘸一拐地走著，正在接受醫護人員的攙扶。該男子臉上有瘀傷，留著山羊鬍，與當地媒體發布的拉梅什住院照片相似；影片中人們圍著這名男子，詢問其他乘客在哪裡，他回答「都在裡面」。

醫生表示，拉梅什當時神志不清，全身多處受傷，但似乎沒有生命危險。印度內政部 長夏哈（Amit Shah）前往醫院探視。

40歲的拉梅什是印裔英國公民，在印度探親後與兄弟阿賈伊(Ajay Ramesh)一起返回英國。他在病床上回憶，起飛30秒後就突然一聲巨響，飛機便立即開始下降，突然斷成兩截，將他拋出飛機，隨後發生巨大的爆炸，「一切都發生得太快了。」但也有報導稱，他從緊急出口跳下。

拉梅什提供了他的登機證，顯示本應飛往英國蓋維克機場(Gatwick Airport)。他告訴印度斯坦時報(Hindustan Times)，他看到墜機現場散落遺體和飛機殘骸，「當我站起來時，周圍都是遺體。我嚇壞了。有人抓住我，把我抬上救護車，送往醫院。」拉梅什更說阿賈伊坐在另一排，並請求幫助尋找他的下落。

拉梅什的弟弟納揚·庫馬爾·拉梅什(Nayan Kumar Ramesh)表示意外發生後，拉梅什打了視訊電話給父親說，「飛機墜毀了，不知道阿賈伊在哪裡，沒有看到其他乘客。我不知道自己是怎麼活下來的、怎麼從飛機上出來的。」