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黃仁勳將與德總理會面 談開拓市場、發展AI需求 合作意願濃

中央社／柏林13日專電
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黃仁勳本週展開歐洲行，先後造訪倫敦與巴黎，預計13日和梅爾茨（Friedrich Merz）會面；圖為黃仁勳在巴黎Viva Tech展上，與法國人工智慧實驗室Mistral創始人(左)亞瑟門施（Arthur Mensch）和法國總統馬克宏(右)同台。(歐新社)
黃仁勳本週展開歐洲行，先後造訪倫敦與巴黎，預計13日和梅爾茨（Friedrich Merz）會面；圖為黃仁勳在巴黎Viva Tech展上，與法國人工智慧實驗室Mistral創始人(左)亞瑟門施（Arthur Mensch）和法國總統馬克宏(右)同台。(歐新社)

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳13日將在柏林與德國總理梅爾茨會晤，預計就AI發展與晶片合作交換意見。德媒會前分析，德國希望在AI領域迎頭趕上，輝達則在美中科技對抗下，積極尋求中國市場替代方案，雙方各有所需，合作意願濃厚。

黃仁勳本週展開歐洲行，先後造訪倫敦與巴黎，12日晚間抵達柏林，預計今天(13日)和梅爾茨（Friedrich Merz）會面。

商報（Handelsblatt）今天以全版分析黃仁勳此次歐巡目的，提到輝達積極拓展歐洲布局，與美國近期加強對中出口管制有關。

今年春季，美國政府禁止輝達對中國供應專為當地市場設計的H20處理器。輝達預估，本季將損失約80億美元營收，歐洲市場因此成為輝達彌補缺口的重要布局。

輝達財務長克瑞斯（Colette Kress）本週在傑富瑞（Jefferies）投資人會議表示，隨各國紛紛推動主權AI工廠，對輝達來說是重大的成長機會；德國基民盟（CDU）數位政策專家施密特（Henri Schmidt）也指出，德國的經濟繁榮仰賴自主的運算能力，強調發展本土AI基礎建設重要性。

黃仁勳日前在巴黎科技展VivaTech上宣布，輝達計劃在德國建置首座專為工業AI應用打造的雲端平台，暫稱「AI高速公路」，將搭載1萬顆Blackwell晶片與輝達系統設備，協助企業進行產品設計、模擬、數位雙生（Digital Twins）與機器人技術等應用。

德國今年5月就任的新政府在聯合執政協議中承諾，將加強投入AI基礎建設，梅爾茨日前也表示聯邦政府將啟動「人工智慧攻勢」。

然而商報指出，要實現主權AI不容易，德國是歐洲資料中心建設成本最高的國家之一，加上電價幾乎是美國的兩倍，而電力又占資料中心營運成本約60%，德國電價高是發展AI基礎設施的一個挑戰。

另一方面，輝達持續深化與德國產業界的連結。早在2022年，黃仁勳與西門子執行長布希（Roland Busch）即共同宣布攜手推動工業AI與「工業元宇宙」應用。

雙方近期進一步拓展合作內容，目標是協助企業導入AI技術，實現從產品研發到量產的自動化流程，涵蓋生成式AI、工業AI與機器人等領域。西門子也已將輝達技術整合至旗下數位平台Xcelerator。

除了西門子，輝達也與德國多家新創公司建立關係，包括AI應用倡議組織Applied AI、機器人公司Neura Robotics，以及翻譯平台DeepL。分析人士指出，這顯示輝達可能入股部分新創企業。

德國歐洲議會議員及半導體政策專家沈克（Oliver Schenk）表示，黃仁勳此行具高度象徵意義，有助於德國政府與業界理解AI與晶片產業的快速變化。他同時呼籲，若德國與歐洲希望在未來技術領域不再落後，必須投入更有針對性的產業政策與行動。

根據商報消息，除了梅爾茨，聯邦數位部長維爾德貝格（Karsten Wildberger）與聯邦研究、科技與太空部長貝爾（Dorothee Bär）也有意與黃仁勳見面。不過由於黃仁勳歐洲行程緊湊，是否能會面仍不確定。

AI 輝達 德國

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