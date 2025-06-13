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印航空難／英健身網紅與同性夫 登機前拍下最後身影

編譯莊瑞萌／綜合報導
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英國知名健身網紅潔咪‧米克(右)與同性丈夫費昂加爾(左)在12日印航空難罹難名單中，事故發生前兩人還在社群媒體分享登機前的影片。(取自Instagram)
英國知名健身網紅潔咪‧米克(右)與同性丈夫費昂加爾(左)在12日印航空難罹難名單中，事故發生前兩人還在社群媒體分享登機前的影片。(取自Instagram)

印度航空編號171班機自印度古吉拉特邦阿默達巴德(Ahmedabad)機場起飛不久後失事，機上共載有242人，包括53名英國籍乘客，除一人之外全數罹難。罹難者中包括三口之家、知名健身網紅夫婦、一位榮獲獎項的飯店經理與其家人等英國籍旅客。

根據每日郵報(Daily Mail)報導，機上罹難英籍乘客身分陸續曝光，包括現年36歲的阿基爾‧納納瓦巴(Akeel Nanawaba)、30歲的哈娜‧沃拉吉(Hannaa Vorajee)與年僅四歲的女兒莎拉，一家人結束為期五天的家庭慶典後，準備搭機返回英國卻不幸罹難。兩人共同經營一家跨國人力仲介公司，設有阿默達巴德與英國格洛斯特分公司，公司商業夥伴納戈里(Shoyeb Khan Nagori)表示，「昨晚我們還一起吃飯，他們一家是很可愛的人，也都非常成功。」

另一個英國家庭罹難者為肯辛頓貝斯特韋斯特飯店的經理賈維德‧阿里‧賽義德(Javed Ali Syed)，他與妻子瑪麗安(Mariam)以及兩名年幼子女阿瑪妮(Amani，四歲)與賽因(Zayn)皆搭乘該班機。

另外，55歲的瑞克莎‧莫達(Raxa Modha)、2歲的孫子魯德拉(Rudra)以及媳婦雅莎‧坎達爾(Yasha Kamdar)也在乘客名單上。據其家屬友人透露說，「瑞克莎的丈夫基肖爾(Kishor)不久才剛過世，家屬仍在哀痛中，沒想到又發生這場悲劇。」

知名英國健身網紅潔咪‧米克(Jamie Meek)與丈夫費昂加爾(Fiongal Greenlaw-Meek)也在罹難名單中，事故發生前兩人曾在社群媒體分享登機前的影片，氣氛平靜，如今卻成為令人鼻酸的最後身影。

12日印航空難發生後，機上遇難乘客的家人聞訊悲痛欲絕。(路透)
12日印航空難發生後，機上遇難乘客的家人聞訊悲痛欲絕。(路透)

據了解，這架出事的波音客機上共載有159名印度人、53名英國人、7名葡萄牙人與1名加拿大人，機上另有11名兒童，其中包括兩名新生嬰兒。目前事故原因仍在調查中，但航空專家初步推測，飛機可能在升空關鍵階段失去動力，導致悲劇發生。

印度 社群媒體 波音

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