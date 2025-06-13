印航空難／機上242人僅1生還 墜毀學校再釀5死

飛機墜落的地點為醫學院的餐廳，機尾還清楚的掛在外牆上。（路透）

印度 航空(Air India)一架載有242人的波音 787-8夢幻客機(Boeing 787 Dreamliner)當地時間12日下午從西部城市阿默達巴德(Ahmedabad)機場起飛不久後，失控撞進當地一所醫學院餐廳，造成機上241人死亡，僅一名40歲英國籍男子奇蹟生還，地面已知五人喪命、50人受傷，可能還有人受困在斷垣殘壁之下。

這是波音787首次發生致命性空難。

華爾街 日報報導，印航AI171航班原定飛往英國倫敦蓋維克(Gatwick)機場，卻在印度阿默達巴德機場起飛一分鐘內，墜毀於機場附近的住宅區。

印航的波音787客機12日起飛不久即墜毀在市區，造成機上及地面共二百多人罹難。（歐新社）

印航的波音787客機墜毀在當地一所醫學院，機上僅一人生還，地面至少5名學生罹難。圖為搶救人員在現場搜尋。（路透）

阿默達巴德機場塔台表示，失事班機於當地時間下午1時39分從23號跑道起飛，機師在飛機起飛沒多久便發出求救訊號，之後就沒有任何回應。

現場畫面顯示，飛機撞進BJ醫學院(BJ Medical College)的學生餐廳，巨大火球與滾滾黑煙直竄天際。

印度航空表示，失事班機搭載12名機組員和230名乘客共242人，乘客國籍為169名印度人、53名英國人、一名加拿大人，以及七名葡萄牙人。

這起空難唯一的倖存者，是40歲的印度裔英國公民拉梅什(Vishwashkumar Ramesh)，他自行走出機艙殘骸求救，目前住院接受治療。僅受輕傷的拉梅什表示，「一切發生得太快，周圍都是屍體」。

紐約時報報導，飛機墜毀時撞進BJ醫學院的學生餐廳，現場照片顯示，機尾懸在受損建築外側。

BJ醫學院院長帕里克(Minakshi Parikh)表示，事發當時餐廳內約有60人至80人，「大多數學生成功逃離，但有10人到12人一度受困火場」。

民眾在殘骸旁圍觀。（歐新社）

英國廣播公司報導，由住院醫生組成的醫學會「全印度醫學聯合會」(Federation of All India Medical Associations)表示，該醫學院有50名至60名學生送醫治療，至少四名學生和至少三位醫生的親屬失蹤，其中一名醫師的妻子被發現時已無生命跡象。

美聯社報導，該醫學會主席辛格(Divyansh Singh)表示，至少五名醫學院的學生喪命、約50人受傷，部分傷者情況危及，「恐怕還有許多人埋在斷垣殘壁之下」。

這不僅是印度數十年來最嚴重的空難之一，也是波音787-8夢幻客機首度發生致命事故；波音股價12日早盤跌逾5%，收盤下跌4.79%，收在203.75元。

路透報導，波音這款寬體客機2011年投入商業營運；航班追蹤網站Flightradar24數據顯示，此次墜毀的客機2013年首次執飛，2014年1月交付印度航空。

空難調查團隊會根據俗稱黑盒子，但其實是橘紅色的座艙語音紀錄器(CVR)和飛航資料紀錄器(FDR)，以及相關影片釐清空難原因。

印度民航部長奈杜(Ram Mohan Naidu)表示，飛航事故調查局正籌組由多個領域專家組成的委員會，針對印航空難啟動正式調查。