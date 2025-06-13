驅逐艦上月側翻遭金正恩罵翻 北韓修復完工下水

北韓在5月21日舉行5000噸級新型驅逐艦的下水儀式，卻在下水過程中發生嚴重事故，經修復後已於12日舉行下水儀式。(朝中社)

北韓 上月發生側翻事故的5000噸級新型驅逐艦，經修復後於12日正式下水。

據朝中社報導，海軍驅逐艦下水儀式12日在羅津造船廠舉行，北韓領導人金正恩 出席。據介紹，該艦為「崔賢」級驅逐艦（5000噸級），被命名為「姜健」號。

韓聯社報導，姜健是抗日烈士，曾在滿洲一帶參加抗日戰爭，歷任北韓人民軍總參謀長兼民族保衛省部長，後在韓國戰爭（又稱六二五戰爭）中陣亡。

據報導，平壤當局先前曾表示，1艘5000噸級的新建驅逐艦上月21日在下水儀式途中發生「嚴重事故」，導致部分船底區域被壓毀。出席活動的金正恩對此予以嚴厲批評，要求懲處負責人並在6月底之前完成修復。

中央社引述法新社報導，北韓海軍一艘新驅逐艦上月在下水儀式途中翻船，北韓官媒6日指出，這艘軍艦已經被扶正，且繫泊在碼頭。

金正恩形容這場事故是「因極度粗心所鑄成的犯罪行為」，北韓官媒也報導四名涉及這起事故的官員已被逮捕。

南韓 軍方表示，美國與南韓的情報機構認為，北韓所謂的「側面下水」嘗試失敗了，導致船艦在水中傾斜。

然而，北韓中央通信社日前報導，「這艘驅逐艦6月初恢復平衡後，相關團隊（5日）已把這艘軍艦繫泊在碼頭」。報導也稱，接下來，專家將檢查船身。

朝中社上月底報導，「檢查軍艦水下與內部後證實，情況與最初宣布的不同，軍艦底部並未出現破洞」，損壞程度「並不嚴重」。

南韓軍方根據尺寸與規模研判，這艘新軍艦的配備被認為與北韓4月亮相的5000噸級驅逐艦「崔賢」（Choe Hyon）類似。

北韓之前表示，「崔賢」配備「最強大的武器」，並將於「明年初投入使用」。