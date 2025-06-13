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馬克宏批社媒助長校園暴力 15歲以下擬禁 也促歐盟立法

編譯中心／綜合12日電
法國總統馬克宏將推動歐盟立法，禁止15歲以下兒童及青少年使用社群媒體。(路透)
法國總統馬克宏將推動歐盟立法，禁止15歲以下兒童及青少年使用社群媒體。(路透)

法國東部本周發生最新一起校園致命攻擊案震驚全國後，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，他將推動歐盟立法，禁止15歲以下兒童及青少年使用社群媒體。另外，巴西最高法院過半法官，贊成嚴加規範社群媒體。

路透報導，法國東部諾讓市（Nogent）一所學校10日驚傳一名14歲中學生持刀刺死一名31歲助教的不幸事件。這名中學生於校方檢查書包期間行凶，已經被捕。

在這起攻擊案發生數小時後，馬克宏告訴法國第2電視台（France 2）說：「如果這個方法行不通，我們將率先在法國實施這項規定。我們無法等待下去」。

馬克宏表示，他希望在接下來幾個月看到成果。

法國總理白胡（Francois Bayrou）告訴國會，這並非單一事件；而馬克宏則指出，社群媒體是年輕人出現暴力行為的原因之一。

馬克宏受訪後在X平台(前身為推特Twitter)上發文表示，相關禁令獲得專家的支持。他寫道：「平台業者有能力驗證（用戶）年齡，請（業者）執行。」

馬克宏這番評論，正值多國推出一系列措施限制兒少使用社群媒體之際。

澳洲去年立法禁止16歲以下兒童及青少年使用社群媒體，也成為全球監管機關嚴格規範大型科技公司的範例。

盡管大部分的社群媒體不允許13歲以下兒童及青少年使用他們的平台，但是澳洲線上安全監管機構在一份報告指出，兒少往往能輕易規避這些限制。

另外，巴西最高法院11日有逾半法官，贊成加強規範社群媒體，這也成為中南美洲管制虛假訊息與仇恨性言論散播，具開創性的案例。

報導指出，巴西最高法院正在試圖決定X平台、短影音平台TikTok、社群媒體Instagram（IG）與臉書（Facebook）的營運商承擔刪除非法內容的責任，以及他們若未配合相關規定，要如何受到制裁。

法官的最終裁決，將會影響巴西上千萬名社群媒體用戶。

巴西一項有關網路的法令2014年生效，這項法令認定平台僅在忽視法院命令而未移除特定內容的情況下，才需要為發文引發的傷害負責。

然而，巴西最高法院11名法官之中的6人，贊成社群媒體業者要為此負起更多責任，也代表這些業者必須主動監看與移除有問題的內容，而非等待司法當局介入。

最高法院法官迪諾（Flavio Dino）11日在法庭說：「以法院的立場，我們必須朝著有責任的自由與自由受規範邁進，這才是真正的自由。」

他也表示，如果不這麼做，就像「以遷徙自由之名，試圖成立一間不受規範的航空公司」。

科技公司谷歌（Google）在聲明中表示，修改這些規定「並無助於不受歡迎的內容在網路上流通」。

巴西最高法院11日有逾半法官，贊成加強規範社群媒體。圖為在巴西最高法院外民眾使用...
巴西最高法院11日有逾半法官，贊成加強規範社群媒體。圖為在巴西最高法院外民眾使用的手機。（路透）

社群媒體 馬克宏 巴西

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