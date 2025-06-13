南韓暫停心戰廣播 北韓停播刺耳噪音改播輕柔歌曲

位於南韓坡州，靠近北韓邊境的北韓軍事哨所和擴音器。（美聯社）

南韓 總統李在明 下令暫停擴音器向北韓 心戰喊話，以緩和雙方緊張局勢。北韓似乎感受到南韓釋出善意，已經停止在邊界播放刺耳的高分貝擴音器廣播，從11日晚間9點左右將廣播內容改為輕柔的歌曲，這被認為是對南韓暫停心戰廣播的回應。

路透報導，南韓合同參謀本部指出，12日沒聽到北韓的擴音器廣播，而南韓軍方正在監視平壤當局的活動。

去年兩韓緊張局勢升溫期間，南韓時隔6年重啟擴音器喊話以及播放K-pop音樂，不過11日已暫停針對北韓的擴音器廣播。

本月上任的南韓總統李在明，曾承諾停用擴音器向北韓喊話，以緩和雙方緊張局勢。總統發言人表示，李在明下令停止心戰廣播，是為了緩解緊張局勢。

住在兩韓邊界附近的居民一直反對擴音器廣播，因為產生的巨大噪音，嚴重困擾著當地居民。

另據中央社報導，李在明上任後，決定將上任總統尹錫悅搬至龍山的總統辦公室再次移回青瓦台，青瓦台也因此將自8月起暫停開放參觀，近期許多民眾搶搭「末班車」，預約參觀人數暴增。

為將總統辦公室搬回青瓦台，韓國國務會議10日通過259億韓元（約1910萬美元）規模預備費案，較前任政府將辦公室轉移至龍山的費用少了119億韓元。