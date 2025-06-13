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南韓暫停心戰廣播 北韓停播刺耳噪音改播輕柔歌曲

編譯中心／綜合12日電
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位於南韓坡州，靠近北韓邊境的北韓軍事哨所和擴音器。（美聯社）
位於南韓坡州，靠近北韓邊境的北韓軍事哨所和擴音器。（美聯社）

南韓總統李在明下令暫停擴音器向北韓心戰喊話，以緩和雙方緊張局勢。北韓似乎感受到南韓釋出善意，已經停止在邊界播放刺耳的高分貝擴音器廣播，從11日晚間9點左右將廣播內容改為輕柔的歌曲，這被認為是對南韓暫停心戰廣播的回應。

路透報導，南韓合同參謀本部指出，12日沒聽到北韓的擴音器廣播，而南韓軍方正在監視平壤當局的活動。

去年兩韓緊張局勢升溫期間，南韓時隔6年重啟擴音器喊話以及播放K-pop音樂，不過11日已暫停針對北韓的擴音器廣播。

本月上任的南韓總統李在明，曾承諾停用擴音器向北韓喊話，以緩和雙方緊張局勢。總統發言人表示，李在明下令停止心戰廣播，是為了緩解緊張局勢。

住在兩韓邊界附近的居民一直反對擴音器廣播，因為產生的巨大噪音，嚴重困擾著當地居民。

另據中央社報導，李在明上任後，決定將上任總統尹錫悅搬至龍山的總統辦公室再次移回青瓦台，青瓦台也因此將自8月起暫停開放參觀，近期許多民眾搶搭「末班車」，預約參觀人數暴增。

為將總統辦公室搬回青瓦台，韓國國務會議10日通過259億韓元（約1910萬美元）規模預備費案，較前任政府將辦公室轉移至龍山的費用少了119億韓元。

根據青瓦台財團官方網站，青瓦台至下月14日為止仍維持目前的參觀形式，7月16日至31日則會調整開放預約人數及部分動線等，8月1日起為總統辦公室遷回青瓦台的事前安保盤點工作暫停開放，待辦公室遷移作業完成後，將再度開放參觀，但動線可能有所調整。

韓國總統辦公室將遷回青瓦台，開放給一般民眾參觀的區域8月起將暫停開放，許多擔心青...
韓國總統辦公室將遷回青瓦台，開放給一般民眾參觀的區域8月起將暫停開放，許多擔心青瓦台不再開放的民眾前來參觀，正門前平日也大排長龍。(中央社)

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