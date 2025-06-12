我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美掃蕩移民副作用：消費力達2兆美元的拉丁裔市場瞬間縮水

美中倫敦會談 經濟學人：無力擊敗對手仍互相依賴

擔心核潛艦數量不足以因應台海衝突 五角大廈傳重審AUKUS協議

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國前總統拜登、澳洲現任總理艾班尼斯和英國前首相蘇納克2023年3月在美國加州聖地牙哥舉行三邊會議後，就「AUKUS」夥伴關係發表講話。資料照片。（路透）
美國前總統拜登、澳洲現任總理艾班尼斯和英國前首相蘇納克2023年3月在美國加州聖地牙哥舉行三邊會議後，就「AUKUS」夥伴關係發表講話。資料照片。（路透）

金融時報12日率先披露，在美中關係日益緊張之際，美國國防部已對2021年美英澳三國簽署的「AUKUS」潛艦協議展開審查，為這項安全合作計畫的未來投下陰影。

據6位知情人士透露，此次審查旨在決定美國是否應取消該計畫，正由國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）主導。柯伯吉過去就質疑過AUKUS協議。報導指出，美國若終止這項潛艦與先進技術開發協議，將破壞盟邦之間安全合作的一項關鍵支柱，已引發倫敦與坎培拉的憂慮。

依計畫，澳洲與英國將共同建造一型名為「SSN-Aukus」級攻擊潛艦，預定於2040年代初期服役。美國則承諾自2032年起，向澳洲出售最多5艘維吉尼亞級（Virginia class）潛艦，以彌補澳洲皇家海軍現有潛艦逐步退役造成的戰力空缺。然而，若美國退出AUKUS，該項承諾幾乎勢必失效。

儘管AUKUS得到美國國會議員和專家的大力支持，但部分批評人士認為，隨著陸方威脅日益升高，美國海軍正面臨增加潛艦產能的困難，AUKUS計畫可能反而削弱美國的安全。

柯伯吉去年8月曾在X發文表示，他對AUKUS持懷疑態度，並直言若美國在台海衝突中擁有較少的核動力攻擊潛艦，將是「瘋狂之舉」。

柯伯吉今年3月向參議院軍事委員會表示，澳洲若能擁有核潛艦當然是好事，但也警告未來幾年「爆發衝突的威脅非常真實」，而美國的核動力攻擊潛艦將是「保衛台灣不可或缺的關鍵」。

拜登政府時期副國務卿，也是AUKUS協議的主要推手之一的坎伯（Kurt Campbell）去年強調，澳洲擁有能與美軍密切協同作戰的核動力攻擊潛艦，對於一旦台海爆發戰爭極為重要。然而，澳洲至今未曾在公開場合將獲得潛艦與台海衝突直接連結。

AUKUS協定也涉及核子技術共享，但批評者質疑，在澳洲未明確承諾台海戰爭時出動此級潛艦的情況下，華府是否應該協助坎培拉取得潛艦。

一位知情人士表示，目前尚不清楚柯伯吉是單獨行動，還是川普政府更大規模政策方向的一環。他說：「普遍認為是前者，但缺乏明確說法，已讓國會、其他政府部門和澳洲感到困惑。」另一位知情人士表示，坎培拉和倫敦對AUKUS計畫的審查「極度焦慮」。

五角大廈發言人表示，國防部正審查AUKUS計畫，以確保「上屆政府的這項舉措能與總統的『美國優先』議程保持一致。」他並補充，國防部長赫塞斯「已明確表示，他的目標是確保國防部優先聚焦於印太地區」。

知情人士表示，這項審查預計為期30天，但發言人拒絕就時程發表評論。他說：「本屆政府對AUKUS政策的任何調整，屆時都將透過正式管道對外公布。」

AUKUS 澳洲 國防部

上一則

787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 246人罹難

延伸閱讀

涉阻ICE執法 懷孕美國公民被反綁帶走

涉阻ICE執法 懷孕美國公民被反綁帶走
美中倫敦會談 經濟學人：無力擊敗對手仍互相依賴

美中倫敦會談 經濟學人：無力擊敗對手仍互相依賴
台海兵推／前太平洋總司令稱「2關鍵」美國將介入戰爭

台海兵推／前太平洋總司令稱「2關鍵」美國將介入戰爭
藥品出口 美國聯合諮詢公司免費解答

藥品出口 美國聯合諮詢公司免費解答

熱門新聞

凱特王妃。（美聯社）

凱特葬禮計畫曝光 代號「雷丁橋行動」威廉王子親自規畫

2025-06-08 00:19
一名英國航空的空服員在飛機上失控。圖為一架英航飛機起飛示意圖，非新聞當事航班。（路透）

英航空服員在機上「全裸跳舞」 被綁在頭等艙從舊金山飛到倫敦

2025-06-01 02:50
烏克蘭總統澤倫斯基4日在首都基輔的記者會對記者發言。（美聯社）

奇襲俄空軍基地 澤倫斯基揭作戰計畫 俄國司機「全不知」載到無人機

2025-06-07 08:10
馬來西亞東西大道9日凌晨1時許發生一起大巴和多功能休旅車相撞車禍，截至發稿已造成15人遇難。（新華社）

馬來西亞發生10餘年來最嚴重車禍 至少15名大學生遇難

2025-06-09 12:56
南韓總統當選人李在明在確定當選之前前往支持者集會，向支持者發表談話。（中央社）

南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對中國真實立場

2025-06-04 06:10
奧地利格拉茨發生校園槍擊，圖為現場急救人員。(路透)

校園攻擊震驚歐洲 奧地利槍擊10死、法國學生刺死助教

2025-06-10 10:39

超人氣

更多 >
買了就後悔？好市多6類商品 最常引顧客不滿

買了就後悔？好市多6類商品 最常引顧客不滿
馬斯克道歉內幕曝光？川普周一深夜接了他的電話…

馬斯克道歉內幕曝光？川普周一深夜接了他的電話…
迪士尼世界3熱門景點設施將關閉 粉絲火大：不去了

迪士尼世界3熱門景點設施將關閉 粉絲火大：不去了
紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：助辦照

紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：助辦照
曾拿金掃帚獎… 岳雲鵬「長安的荔枝」演技開掛 網喊：改行吧

曾拿金掃帚獎… 岳雲鵬「長安的荔枝」演技開掛 網喊：改行吧