我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梁洛施為香港首富之子生3孩沒名分 牽手新歡認新戀情　　

川普金卡來了 500萬美元買在美永居權 官網正式上線

涉違反廣告公正性 中國電商Temu遭南韓官方開罰近3.57億韓元

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南韓反壟斷執法機構公正交易委員會11日表示，以涉嫌違反「關於確保標記和廣告公正性的法律」為由，對中國跨境電商平台Temu下達整改命令，並處以3.57億韓元罰款。（路透）
南韓反壟斷執法機構公正交易委員會11日表示，以涉嫌違反「關於確保標記和廣告公正性的法律」為由，對中國跨境電商平台Temu下達整改命令，並處以3.57億韓元罰款。（路透）

南韓反壟斷執法機構公正交易委員會11日表示，以涉嫌違反「關於確保標記和廣告公正性的法律」為由，對大陸跨境電商平台Temu下達整改命令，並處以3.57億（韓元，下同，約26萬美元）罰款，為公正交易委員會對Temu首次實施制裁。

韓聯社報導，Temu涉嫌從2023年9月至近期進行抽獎贈品活動，但沒有明確標記具體規則，令消費者誤解。看似可輕易獲得積分或贈品的活動，設置了複雜的規則，且相關規則字體微小，用戶難以看清。

公正交易委員會認為，Temu的廣告存在欺騙性質，有讓消費者誤解之虞，阻礙公平交易，屬於欺騙性廣告。

Temu還在官網設彈窗廣告，稱向首次安裝手機App的使用者，提供價值相當於15萬韓元的優惠券。優惠券頁面長期存在，Temu卻在廣告中標記「剩餘時間」，阻礙消費者合理決策，因此公正交易委員會認為此舉是違法行為。

Temu還因涉嫌違反「關於在電商等平臺保護消費者權益的法律」被處以100萬韓元的罰款。根據規定，網路銷售平臺營運商須在官方首頁標注身分資訊、服務條款，但Temu未遵守相關規定。

5月中旬，Temu才因擅自將南韓使用者個人資訊轉移至境外，被處以13.6億多韓元罰款。

據調查，Temu委託南韓、中國、新加坡、日本公司處理或保存個資，但未在個資處理指南提及相關內容或通知用戶、未對負責處理個資的機構實施監管、未指定國內代理人。

此外，Temu今年2月在南韓啟動本地對本地（L2L）業務，招募在地商家，過程中蒐集相關人員身分證和人臉影像，並在缺乏法律依據的情況下處理身分證號碼資訊。

南韓 電商 新加坡

上一則

傳以色列將轟炸伊朗 美急撤使館人員 德黑蘭報復計畫曝光

延伸閱讀

前女友威脅曝光懷孕墮胎 勒索南韓球星孫興慜遭訴

前女友威脅曝光懷孕墮胎 勒索南韓球星孫興慜遭訴
南韓宣布暫停對北韓擴音喊話 落實李在明政見

南韓宣布暫停對北韓擴音喊話 落實李在明政見
習近平通話南韓總統李在明 同意受邀11月APEC會面

習近平通話南韓總統李在明 同意受邀11月APEC會面
南韓一架KF-16戰機傳出在美演訓期間受損 機上飛官平安

南韓一架KF-16戰機傳出在美演訓期間受損 機上飛官平安

熱門新聞

凱特王妃。（美聯社）

凱特葬禮計畫曝光 代號「雷丁橋行動」威廉王子親自規畫

2025-06-08 00:19
一名英國航空的空服員在飛機上失控。圖為一架英航飛機起飛示意圖，非新聞當事航班。（路透）

英航空服員在機上「全裸跳舞」 被綁在頭等艙從舊金山飛到倫敦

2025-06-01 02:50
烏克蘭總統澤倫斯基4日在首都基輔的記者會對記者發言。（美聯社）

奇襲俄空軍基地 澤倫斯基揭作戰計畫 俄國司機「全不知」載到無人機

2025-06-07 08:10
馬來西亞東西大道9日凌晨1時許發生一起大巴和多功能休旅車相撞車禍，截至發稿已造成15人遇難。（新華社）

馬來西亞發生10餘年來最嚴重車禍 至少15名大學生遇難

2025-06-09 12:56
南韓總統當選人李在明在確定當選之前前往支持者集會，向支持者發表談話。（中央社）

南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對中國真實立場

2025-06-04 06:10
奧地利格拉茨發生校園槍擊，圖為現場急救人員。(路透)

校園攻擊震驚歐洲 奧地利槍擊10死、法國學生刺死助教

2025-06-10 10:39

超人氣

更多 >
買了就後悔？好市多6類商品 最常引顧客不滿

買了就後悔？好市多6類商品 最常引顧客不滿
馬斯克道歉內幕曝光？川普周一深夜接了他的電話…

馬斯克道歉內幕曝光？川普周一深夜接了他的電話…
迪士尼世界3熱門景點設施將關閉 粉絲火大：不去了

迪士尼世界3熱門景點設施將關閉 粉絲火大：不去了
紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：助辦照

紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：助辦照
曾拿金掃帚獎… 岳雲鵬「長安的荔枝」演技開掛 網喊：改行吧

曾拿金掃帚獎… 岳雲鵬「長安的荔枝」演技開掛 網喊：改行吧