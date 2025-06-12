NVIDIA擴戰略 黃仁勳宣布全球首座「工業AI雲」落腳這裡

輝達執行長黃仁勳11日出席巴黎科技盛會VivaTech，強調將在歐洲與當地企業結為夥伴，幫助打造歐洲AI生態系統。（路透）

人工智慧（AI ）晶片大廠輝達 （NVIDIA）執行長黃仁勳 11日在法國巴黎表示，輝達將在歐洲打造全球第一個「工業人工智慧雲」（Industrial AI Cloud），在歐洲廣為推動基礎設施，與當地企業結為夥伴關係，幫助打造歐洲自身AI生態系統。

路透報導，身穿招牌皮夾克的黃仁勳，在歐洲新創盛會舉行的輝達GTC大會公布一連串強化歐洲AI基礎建設的計畫，他表示，「我們正在七個國家各自建立AI技術中心，歐洲也正在興建20多座堪稱『超級工廠』AI工廠」，輝達也正在德國打造配備1萬顆繪圖處理器（GPU）的全球第一個工業AI雲，歐洲已意識到AI工廠重要性，「在短短兩年內，我們會將歐洲的AI計算能力提升10倍」。輝達官方新聞稿稱，此舉將讓AI優化製造業，促進革新。

截至目前，輝達是全球AI晶片龍頭，尤其在本來為高端遊戲而開發的繪圖處理器（GPUs）方面。

事實證明，輝達晶片特別適合生成式AI，無論是為機器人、軟體或自動駕駛汽車提供動力。

黃仁勳表示，輝達將與法國新創公司Mistral AI合作打造一個由1萬8000顆輝達最新一代Blackwell高端晶片趨動的雲端平台。

Mistral AI執行長門施（Arthur Mensch）表示，在歐洲部署價值數十億歐元硬體，將提供企業「他們所需的戰略自主性」，這項計畫將會「增強歐洲的技術領導力」。

輝達另將與搜尋引擎業者PERPLEXITY合作，把區域模型連結至PERPLEXITY。PERPLEXITY是黃仁勳愛用的AI搜尋引擎。

黃仁勳也看好，隨著系統日益健全，效能和韌性也快速提升，企業已耗時數十年開發的量子運算技術即將起飛。他說：「量子運算轉捩點已來臨，我們幾年後將能把量子運算運用於一些領域，這些領域能解決一些有趣問題」。

量子電腦能以遠高於傳統電腦的速度處理資訊和解決問題，原因是這類電腦能以平行運算取代序列運算。在黃仁勳的樂觀預期帶動下，開發量子技術的業者股價11日在美股早盤全面走高，Quantum Computing勁揚12.5%。