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今年5月史上第2熱 僅次於去年 格陵蘭冰融加速17倍

編譯中心╱綜合11日電
最新報告指出，5月熱浪加速格陵蘭融冰17倍。（美聯社）
最新報告指出，5月熱浪加速格陵蘭融冰17倍。（美聯社）

歐盟氣候監測機構11日表示，2025年5月創全球有紀錄以來第二熱的5月，無論是陸地或海洋皆如此，全球升溫持續成為新常態；而格陵蘭冰蓋在5月熱浪期間加速消融，速度是過去平均的17倍，而這波熱浪也侵襲冰島

路透報導，歐盟哥白尼氣候變化服務（C3S）在月度報告中表示，今年5月是地球有紀錄以來第二熱的5月，僅次於2024年5月，同時北半球3至5月也創下有紀錄以來第二熱的春季。

5月全球地表溫度平均較1850至1900年工業化前期高出攝氏1.4度。

5月中止連續異常高溫的紀錄，在此前22個月中有21個月平均溫度比工業化前期高了攝氏1.5度。不過科學家表示，這次的中斷不太可能持續。

哥白尼氣候變化服務主任布諾坦普指出：「雖然這可能給地球帶來短暫的喘息，但我們預期攝氏1.5度的門檻將於不久後再次被突破，因為氣候系統持續升溫。」

根據哥白尼氣候變化服務的報告，歐洲部分地區「經歷了1979年以來最乾旱的5月，降雨和土壤濕度都創下最低紀錄」。

英國正遭遇數十年來最嚴重的乾旱，丹麥和荷蘭也苦於降雨缺乏的情況。

另外，

根據2022年發表於科學期刊「自然」（Nature）的一項研究，北極地區是全球暖化的前線，自1979年以來，此區的暖化速度就是地球其餘地區的四倍。

報告的作者之一、倫敦帝國學院氣候科學副教授奧托表示：「根據初步分析，格陵蘭冰蓋的融化速度加快了17倍，代表格陵蘭冰蓋導致海平面上升的程度，比沒有這波熱浪時來得高」，「沒有氣候變遷，這種情況根本不可能發生。」

在冰島，5月15日氣溫超過攝氏26度，在一年這個時候出現這樣的溫度，對這座亞北極島嶼而言為前所未見。

世界氣候歸因組織表示：「今年5月在冰島觀測到的氣溫創下紀錄，比1991年到2020年的平均5月每日最高氣溫高出攝氏13度。」

根據冰島氣象局的數據，今年5月，冰島有94%的氣象站測得破紀錄的高溫。

根據世界氣候歸因組織說法，今年5月在冰島與格陵蘭觀測的破紀錄高溫，可能每100年就會再出現一次。

冰島 格陵蘭 熱浪

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