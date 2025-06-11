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沙國砸重金見效 一站式數位管理 167萬客朝覲順利落幕

編譯中心╱綜合10日電
伊斯蘭教最大年度宗教盛事「朝覲」9日順利落幕，共有超過167萬名朝覲客參加。(美聯社)
伊斯蘭教最大年度宗教盛事「朝覲」9日順利落幕，共有超過167萬名朝覲客參加。(美聯社)

伊斯蘭教最大年度宗教盛事「朝覲」9日順利落幕，共有超過167萬名朝覲客參加。沙烏地阿拉伯今年特別大筆投資，為朝覲設計全新整合式數位化管理。Nusuk Hajj電子平台是其中一項變革性便利措施，提供從簽證到行程安排一站式服務。

阿拉伯報報導，沙烏地阿拉伯朝覲和副朝部部長拉比阿（Tawfiq Al-Rabiah）7日在朝覲年度招待會上表示，今年沙烏地阿拉伯對於朝覲安排最顯著的成就之一，是朝覲交通中心的投入使用，為聖城麥加發揮最大的交通樞紐作用。

拉比阿解釋說，為迎接來自全球238個目的地的旅客，機場共起降7000多個航班；連接兩大聖城麥加和麥地那的哈拉曼（Haramain）高鐵列車發車班次數達4700次；聖城接駁車達2500次；公車超過2萬次。

拉比阿補充說，沙烏地阿拉伯也為麥加的基礎設施投資8億多美元，增加當地電力75%。另外也多增醫院床位數60%，並招募超過5000名朝覲保健志工，和部署71支緊急救援小組，比往年增加雙倍。

拉比阿強調，今年朝覲部嚴格執行「禁無證朝覲」措施，以維護通行秩序、保證人員流動順暢，和保護合法朝覲人員的權益。

根據沙國官方統計，今年麥加朝覲客總數超過167萬人，其中150萬人來自海外，但也有近27萬人因未持有效朝覲簽證而被阻止進入麥加。

據報導，沙國政府對於世界穆斯林年度朝覲安排已邁向數位化，從簽證申請開始到抵達沙國後進行朝覲功課的整個行程，還有對每一位朝覲客的管理和照護，都使用資訊系統來強化服務品質。因此今年朝覲特別順利，未出現人員擁擠或傳染病散播而造成傷亡的事件。

另一個使朝覲圓滿達成的重要角色是「朝覲嚮導」，主要負責為朝覲者提供服務，從機場接送、住宿接待，到醫療保健和朝覲儀式流程指引，任務是確保朝覲客順利並正確完成朝覲。

另外一項變革性便利措施，就是朝覲和副朝部企畫監管的「Nusuk Hajj」一站式平台。

此平台可開放給外國人直接從線上申請朝覲行程，包含電子簽證、選訂旅館、套裝行程等服務。全球有126國適用。平台也詳列由沙國10家朝覲服務業者提供共1100多個的朝覲套裝行程選擇。

簽證 沙烏地阿拉伯

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