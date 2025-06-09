哥倫比亞總統參選人中彈 情況危急 15歲槍手被捕

哥倫比亞右翼反對派參議員、有意角逐明年總統大選的烏力貝，7日在首都波哥大競選活動中遭槍擊。（取材自烏力貝X帳號）

哥倫比亞39歲右翼反對派參議員、有意角逐明年總統大選 的烏力貝（Miguel Uribe），7日在首都波哥大 競選活動中遭槍擊，情況危急。他所屬的民主中心黨聲明，烏力貝在公園遭武裝分子從背後開槍，1名未滿15歲的青少年槍手落網。烏力貝妻子在社媒X寫道，他「正為生命搏鬥」。哥國總統府和美國國務卿魯比歐均譴責暴力。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，波哥大市長蓋倫（Carlos Galan）表示，烏力貝遇襲後正在接受緊急治療，並指出哥倫比亞首都的「整個醫療院所系統」都已進入警戒狀態，以備必要時轉院。醫療人員指出，他身中3槍，其中兩槍在頭部，膝蓋1槍，一度渾身是血倒在汽車引擎蓋。

根據社群媒體 流傳的影像顯示，烏力貝渾身是血，疑似頭部及背部血流不止，在其他人攙扶下緊急送醫，現場人士則在尋求援助。

哥國總統府在聲明中指出：「這起暴力事件不僅是對他個人的攻擊，也是對民主、思想自由，以及哥倫比亞正當政治活動的攻擊。」

哥國外交部長薩拉比亞（Laura Sarabia）在社群媒體寫道：「暴力永遠不該是解決問題的方式…我真誠地希望烏力貝平安無事、脫離危險。」

哥倫比亞國防部長桑傑士（Pedro Sanchez）也在X上說，當局懸賞約70萬美元，徵求有助於抓捕幕後主使者的線索。他表示，軍方與警方高層正在召開會議，「擬定應對當前局勢的策略」。

烏力貝隸屬於保守派反對黨民主中心黨（Democratic Center），該黨由前總統艾爾伐羅．烏力貝（Alvaro Uribe）創立。兩人雖同姓，但無親屬關係。

烏力貝的母親、記者杜爾拜（Diana Turbay）1991年遭毒梟艾士可瓦（Pablo Escobar）為首的麥德林集團（Medellin）綁架，在營救過程中不幸喪命。

哥倫比亞下屆總統大選預定2026年5月舉行。