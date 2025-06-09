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歐國聯足球賽發生事故 1球迷從看台墜落身亡

中央社／慕尼黑8日綜合外電報導
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葡萄牙擊敗西班牙，勇奪歐洲國家聯賽冠軍。（歐新社）
葡萄牙擊敗西班牙，勇奪歐洲國家聯賽冠軍。（歐新社）

歐洲足球總會（UEFA）向法新社旗下SID電視台證實，今天在慕尼黑舉行的歐洲國家聯賽（UEFA Nations League），當葡萄牙對陣西班牙時，一名觀眾從看台墜落身亡。

事發時間在加時賽上半場，這名球迷從中層看台墜落至下層新聞發布室。醫護人員和警方迅速趕到現場，為這名球迷提供協助。

歐洲足球總會發言人表示，發生一起「醫療緊急事件」，並證實有一名球迷不幸身亡。

兩支球隊代表均表達慰問之意。

西班牙隊總教練戴拉佛恩特（Luis de la Fuente）在賽後記者會上發表聲明，向這名球迷表示哀悼。

他說：「為一位球迷的離世，我想表達我最深切的哀悼。這提醒我們，生命中什麼是最重要的。」

葡萄牙隊的一名代表也致哀表示，這位球迷身亡「讓我們今天的勝利蒙上了一層陰影」。

葡萄牙隊總教練馬蒂內茲（Roberto Martinez）也哀悼說，這是令人「極其悲傷的消息」。

這名球迷墜落的高度估計約8公尺。目前尚不清楚他是在何種情況下、如何墜落的。

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