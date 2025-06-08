瑞典「環保少女」闖加薩在海上遭以軍攔截 全員被拘留

以色列政府證實9日攔截準備突破加薩海上封鎖的物資船瑪德琳號。(路透)

加薩 人道危機持續惡化，一艘載有環保少女童貝里（Greta Thunberg）等社運人士的物資船「瑪德琳號」（Madleen），1日從義大利 出發前往加薩運送物資，當時以色列 政府已表態不會讓任何人突破海上封鎖。以色列時報報導，以色列外交部9日稍早證實軍方已經攔截這艘船，船上成員遭到拘留，預計將被驅逐出境。

以色列外交部在X發文表示，目前所有乘客平安無恙，並獲得三明治與飲用水，聲明還稱「鬧劇結束了」。更早一篇貼文表示，瑪德琳號正被拖往以色列海岸，船上成員將遭驅逐出境，物資則會轉交送往加薩。

美國有線電視新聞網（CNN）也引述自由船隊聯盟（FFC）報導，以色列軍方9日凌晨登上這艘船，他們無法與船舶取得通訊。FFC在9日在Telegram發布照片，顯示瑪德琳號的船員穿著救生衣、雙手舉起坐在船艙內。畫面中未見以色列國防軍士兵身影。

在稍早貼文中，FFC稱瑪德琳號「在國際水域遭受攻擊」，「四軸直升機正在包圍船隻，並噴灑類似白色油漆的物質。通訊已被干擾，還有無線電播放令人不安的聲音」。

在FFC上傳的一段現場直播影片中，一名倡議人士阿卡爾（Yasmin Acar）展示有白色物質被灑在甲板上。後來她透露，這些不明物質對她的眼睛造成刺激。結束直播前，可聽到她說以軍正在與船上人員通訊。

以色列國防部長卡茨先前聲明，要求船隻回頭，表明不會讓船靠岸，甚至可能出動海軍突擊隊與飛彈艦艇攔截。船上成員包括童貝里、《權力遊戲》演員連恩康寧漢（Liam Cunningham）及及法國歐洲議會議員哈山（Rima Hassan）等共12人。