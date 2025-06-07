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無緣亞洲首例 日民間企業登月器降落失敗 墜毀原因曝光

編譯雷光涵／綜合6日電
日本新創公司ispace500名員工及相關人士6日聚集於東京都千代田區會場，期待登陸器成功上月球。(路透)
日本新創公司ispace500名員工及相關人士6日聚集於東京都千代田區會場，期待登陸器成功上月球。(路透)

日本新創太空公司ispace於6日宣布，他們開發的月球登陸器「Resilience」（韌性號）極可能在著陸過程中減速不足而墜毀；這是日本第一家挑戰登陸月面的民間企業，挑戰亞洲成功首例，目前全世界只有兩家美國民間企業有過登陸器成功著陸月球的經驗。

朝日新聞報導，根據ispace公布的影片，在預定著陸時間前約一分半，高度與速度的數據忽然中斷。日本時間6日凌晨約4時半，官方稱「目前仍未能與Resilience取得聯繫，我們會持續嘗試」，令500名聚集於東京都千代田區會場的員工與相關人士十分失望。

ispace前年曾嘗試月面著陸，希望挑戰全球民間企業成功首例，但因高度測量失準而墜毀，外界推測可能是未減速硬著陸導致失敗。此次任務原計畫於6日凌晨約3時15分，自距月面約100公里的高度開始下降，並反覆減速噴射與調整姿態接近月面。ispace說明，著陸之前通訊正常，但在預定著陸時間（6日凌晨4時17分）後失聯，之後持續嘗試恢復聯繫。

這次著陸任務還包含探測計畫，預定在著陸後數日內釋放ispace開發的月球探測車「Tenacious」（堅毅號），採集月球土壤，並將部分所有權出售給美國太空總署。

登陸器1月從美國佛州甘迺迪太空中心，由美國太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹九號火箭發射升空，採用低燃料消耗的繞遠路軌道飛行，5月進入月球軌道，搭載月面用水電解裝置以及用於太空食物生產的實驗設備。

在民間月面著陸上，美國直覺機器公司去年2月躋身全球首家成功登陸的企業，今年3月再度成功實施第二次任務，同月美國新創太空公司「螢火蟲太空」的登陸艇也成功著陸月球。ispace原期望建立「月球宅配」服務，以搶占月球資源開發與火星探測前哨基地的商機。

「韌性號」月球登陸器登月失敗。（路透）
「韌性號」月球登陸器登月失敗。（路透）

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