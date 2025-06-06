印度板球隊慶祝奪冠 球迷踩踏11死多為年輕人 另傳47傷

印度南部城市班加羅爾板球隊奪下冠軍，大批球迷4日歡慶地主隊勝利卻發生踩踏事件。事發後體育場外街道布滿民眾的鞋子。（歐新社）

印度 南部城市班加羅爾（Bengaluru）板球隊擊敗對手奪得冠軍，大批球迷4日歡慶地主隊勝利卻發生踩踏事件，造成11人死亡、47人受傷。

中央社引述法新社報導，皇家挑戰者班加羅爾隊（Royal Challengers Bengaluru）3日晚在印度板球超級聯賽（Indian Premier League, IPL）決賽打敗旁遮普國王隊（Punjab Kings）後，球迷興奮地慶祝，並歡迎球員凱旋歸來。

這場活動體育館聚集大批人潮，但後來爆發踩踏事故以悲劇收場。印度總理莫迪（Narendra Modi）表示，這起事件「真令人心碎」。

印度卡納塔卡邦（Karnataka）邦長席達拉邁亞（Siddaramaiah）表示，事故造成11人死亡，大多是年輕人，另有47人受傷。

席達拉邁亞表示，「事前無人能料到出現那麼多民眾」，當時已派出城市所有警力因應。

他說：「這座體育館僅能容納3萬5000人，但是後來多達20萬到30萬民眾湧入」。

他指出，由於預料人潮無法控制，原定封王遊行已被取消。

席達拉邁亞下令調查這起事件，表示「這樁悲劇的傷痛已經掩蓋過勝利的喜悅」。

班加羅爾一間醫院在事故發後湧進大量傷患。一名不具名的女性說，她當時被一大群人踩到，後來被扛上輪椅。她回憶說：「我當時無法呼吸，失去了意識。」