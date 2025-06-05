李在明就職演說 強化韓美同盟、與北韓對話 未提中國

南韓總統李在明（中）4日宣誓就職後，與妻子金惠京（右）在國會前比出愛心手勢向支持者致意。（新華社）

南韓 總統李在明 4日在國會宣誓就職，他在就職演說表明，將強化韓美同盟，與北韓 對話，為朝鮮半島帶來和平，「和平代價再高都比戰爭好」；他整篇演說完全沒有提到中國，只表示將務實處理與周邊國家的關係。

李在明於4日早上11時在國會就職時表示，將傾聽每位國民的聲音，成為包容並服務全體國民的「全民總統」，以恢復民生、復甦經濟為出發點，帶領國家走出危機。

這次大選是因前總統尹錫悅遭彈劾下台後進行選舉，李在明立刻就職沒有政權交接期，任期五年至2030年6月3日為止。

李在明表示，將透過強化韓美同盟，並鞏固韓美日三邊合作。他說，南韓國防預算是北韓整體GDP（國內生產毛額）的兩倍，擁有全世界排名第五的軍事能力，南韓以韓美同盟為基礎應對北韓核威脅、軍事挑釁，也會開闢與北韓的溝通管道，透過對話與合作，構築朝鮮半島和平。李在明強調，「無論和平的代價多高，都比戰爭好。比起打贏戰爭，不打就勝利更好，不需要打仗的和平是最堅實的安全保障」。

不過，紐約時報指出，李在明的演說中，並未直接談到要如何處理美中對立的外交難題。美國是南韓主要安全盟友，中國則是其最大貿易夥伴。

紐時說，李在明競選時呼籲改善和中國的關係，但在就職演說中，他完全沒有提到中國。這反映出他的政府在未來幾個月中將面臨微妙的外交談判，李在明希望修補與中國的緊張關係，協助經濟增長，但美國卻要求南韓發揮更大作用遏制中國。李在明演說中只間接提到中國，「我將從國家利益和務實角度處理與鄰國的關係」。

此外，李在明當選新任總統，其所屬的共同民主黨也掌控國會，他將成為南韓近數十年來最具權力的總統之一。不過，李在明在法律爭議尚未釐清的情況下上任，他曾因多項指控接受審判，包括賄賂與違反選舉法等罪名。對於他當選後，這些官司是否應繼續進行，或延後等到他五年總統任期當完，各界仍在爭論。李在明所涉違反「公職選舉法」將在18日重審，若其被定罪，將觸發同法的當選無效條款。

華盛頓郵報則指出，李在明料將面臨政治極化、經濟成長放緩，以及前總統尹錫悅遭彈劾後，外交政策事實上陷入空白等難題。另外，川普政府對中國採取日益強硬的立場，並且施壓盟友採取相同策略，李在明試圖在美中兩大強權間尋求平衡，恐怕使他陷入兩難。