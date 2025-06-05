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南韓首波人事公布 新總理曾留學美中 哈佛、清華雙碩士

編譯張佑生／綜合4日電
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南韓總統李在明（右）4日在首爾總統辦公室宣布，提名國會議員金民錫（左）出任總理。（歐新社）
南韓總統李在明（右）4日在首爾總統辦公室宣布，提名國會議員金民錫（左）出任總理。（歐新社）

韓聯社4日報導，南韓新任總統李在明4日宣布新政府首波人事任命，提名曾留學美國哈佛大學和中國清華大學的共同民主黨國會議員金民錫為國務總理，他還公布了國家情報院長及總統府高層職位任命名單。

李在明在首爾龍山總統府簡報室宣布人事任命。他表示，金民錫「擁有豐富的國會經驗、民生政策能力、國際視野及統合的政治領導力，適合帶領國家克服危機、復甦民生經濟」。

金民錫是首爾大學社會系畢業，獲美國哈佛大學甘迺迪學院碩士學位，並在中國清華大學法學院獲得法學碩士學位。李在明提名曾留學美中的金民錫擔任總理，顯示在美中戰略競爭加劇、美國加徵關稅等背景下，李在明會比前一屆尹錫悅政府更重視韓中關係。

金民錫長期參與共同民主黨多項民生與經濟政策制定，其穩健形象被認為有助於穩定新政府初期局勢。他1991年步入政壇，1996年當選第15屆國會議員後成功連任，2020年當選第21屆國會議員之後連任兩屆。

李在明還提名統一部前部長李鍾奭出任國家情報院長。李鍾奭具有北韓政策與國家安全領域專業背景，將在美中競爭及朝鮮半島局勢緊張背景下，強化情報與安保工作。

李在明同時宣布由共同民主黨國會議員姜勳植出任總統秘書室長。姜勳植在黨內協調與政策執行經驗，將負責總統府的日常運作與政策協調。國家安保室長由在外交與安保領域具豐富經驗的魏聖洛出任。

前陸軍將領黃仁權將出任總統府警護處長，總統府發言人由共同民主黨國會議員姜由楨擔任，負責新政府對外溝通與輿論管理。

另外，前政府全體內閣成員2日選前一天已提出總辭，但李在明4日表示只受理法務部長官朴性載的辭呈，要求其他閣員暫時留任看守，等待新內閣組成。

朴性載曾因牽涉前總統尹錫悅戒嚴事件被國會彈劾停職，但彈劾案4月被憲法法院駁回。法務部將由副部長金錫佑暫代部長職務。

李在明 民主黨 哈佛大學

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