南韓首波人事公布 新總理曾留學美中 哈佛、清華雙碩士

南韓總統李在明（右）4日在首爾總統辦公室宣布，提名國會議員金民錫（左）出任總理。（歐新社）

韓聯社4日報導，南韓新任總統李在明 4日宣布新政府首波人事任命，提名曾留學美國哈佛大學 和中國清華大學的共同民主黨 國會議員金民錫為國務總理，他還公布了國家情報院長及總統府高層職位任命名單。

李在明在首爾龍山總統府簡報室宣布人事任命。他表示，金民錫「擁有豐富的國會經驗、民生政策能力、國際視野及統合的政治領導力，適合帶領國家克服危機、復甦民生經濟」。

金民錫是首爾大學社會系畢業，獲美國哈佛大學甘迺迪學院碩士學位，並在中國清華大學法學院獲得法學碩士學位。李在明提名曾留學美中的金民錫擔任總理，顯示在美中戰略競爭加劇、美國加徵關稅等背景下，李在明會比前一屆尹錫悅政府更重視韓中關係。

金民錫長期參與共同民主黨多項民生與經濟政策制定，其穩健形象被認為有助於穩定新政府初期局勢。他1991年步入政壇，1996年當選第15屆國會議員後成功連任，2020年當選第21屆國會議員之後連任兩屆。

李在明還提名統一部前部長李鍾奭出任國家情報院長。李鍾奭具有北韓政策與國家安全領域專業背景，將在美中競爭及朝鮮半島局勢緊張背景下，強化情報與安保工作。

李在明同時宣布由共同民主黨國會議員姜勳植出任總統秘書室長。姜勳植在黨內協調與政策執行經驗，將負責總統府的日常運作與政策協調。國家安保室長由在外交與安保領域具豐富經驗的魏聖洛出任。

前陸軍將領黃仁權將出任總統府警護處長，總統府發言人由共同民主黨國會議員姜由楨擔任，負責新政府對外溝通與輿論管理。

另外，前政府全體內閣成員2日選前一天已提出總辭，但李在明4日表示只受理法務部長官朴性載的辭呈，要求其他閣員暫時留任看守，等待新內閣組成。

朴性載曾因牽涉前總統尹錫悅戒嚴事件被國會彈劾停職，但彈劾案4月被憲法法院駁回。法務部將由副部長金錫佑暫代部長職務。