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蘋果下架9600多款越南App 多數涉及詐騙活動

編譯中心╱綜合4日電
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越南去年被蘋果App Store下架的應用程式數量排名全球第三，僅次於中國與美國，共有9600多款應用程式被下架，大部分是因為涉及詐騙活動。

網路媒體越南快訊引述蘋果公司近來發布的2024年「App Store透明度報告」指出，去年有超過8萬2000款應用程式（App）因違反平台政策或應政府要求而被下架。

中國有1萬2900款應用程式被下架排名第一；其次是美國，有1萬1400款。

越南被下架的應用程式數量達到9664款，創下蘋果自三年前開始公布透明度以來的最高紀錄。

越南在2022年和2023年的被下架的應用程式數量分別為8462款和5064款，2024年轉而大幅上升，與其他市場呈現出來的下降趨勢形成對比。

蘋果會下架從事詐騙、操縱評論或排名、侵犯智慧財產權、未經授權散布蘋果軟體、發布不當內容，或違反使用者隱私與資料保護的應用程式。

以類別來看，越南被下架最多的應用程式依序為工具類（2615款）、遊戲類（2388款）以及娛樂類（1318款）。雖然蘋果未說明下架數量大幅上升的原因，但專家表示，這反映越南應用程式開發的快速成長，部分缺乏良好的品質控管。

一位專家指出：「下架率高的市場通常擁有龐大的軟體產業，例如美國、中國和印度。這些下架行動會促使開發者更嚴肅看待產品品質。」

分析公司Sensor Tower數據顯示，越南從事應用程式產業的人數估計逾10萬，擁有超過1000家開發商。

越南 App 印度

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