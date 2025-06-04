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北約不沉航母重出江湖 瑞典觀光小島重新武裝計畫曝光

編譯盧思綸／即時報導
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瑞典戰機JAS 39「獅鷲」飛越波羅的海上空，背景是冷戰時期號稱「不沉航空母艦」的哥特蘭島。瑞典正加速重新武裝熱門景點哥特蘭島，作為北約因應俄羅斯潛在威脅的第一線軍事堡壘。（路透）
瑞典戰機JAS 39「獅鷲」飛越波羅的海上空，背景是冷戰時期號稱「不沉航空母艦」的哥特蘭島。瑞典正加速重新武裝熱門景點哥特蘭島，作為北約因應俄羅斯潛在威脅的第一線軍事堡壘。（路透）

每日郵報報導，瑞典正加速重新武裝熱門景點「哥特蘭島」（Gotland），將冷戰時被譽為「不沉航空母艦」的小島打造為兼具後勤與遠程打擊能力的海上堡壘，預計在2027年前部署4500名兵力，還有建設戰車營與砲兵營，作為北約對抗俄羅斯潛在威脅的最前線。

哥特蘭島位於波羅的海，面積約2589平方公里，距離北約國愛沙尼亞、拉脫維亞與立陶宛約193公里，距離高度軍事化的俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）約370公里。

瑞典參謀長暨副總司令愛德斯壯（Carl-Johan Edström）5月下旬造訪哥特蘭島時表示，瑞典期許將哥特蘭打造為北約對抗俄羅斯侵略的中樞兼第一道防線。

哥特蘭對北約而言是理想的前進基地，不僅可監控與嚇阻俄羅斯在波羅的海的空中與海上威脅，更可在戰時提供空中掩護，支援在歐洲作戰的北約部隊，同時打擊俄羅斯占領據點。

目前的軍事規畫包含建立深度打擊加里寧格勒和俄羅斯本土的能力；建置防空與海空偵查平台；提供北約連結東西向的物流後勤。瑞典軍方預計在2027年前部署4500名兵力，建立戰車營與砲兵營，還要能迅速容納與部署增援部隊。

哥特蘭在俄烏戰爭爆發前幾乎已經完全非軍事化，但在冷戰時期考量蘇聯的潛在威脅，曾駐有上千士兵。當時軍事分析家稱其為「永不沉沒的瑞典航空母艦」，凸顯該島的戰略重要性。後續隨著蘇聯解體，加上地緣局勢緩和、國防預算縮減，該島也逐步撤軍。

愛德斯壯也警告，跨大西洋盟友「未來15年絕對不可轉移對俄羅斯的關注」，哥特蘭也必須隨時準備好「承受打擊」並持續作戰。

德國也對此有所示警，德國國防總長布魯爾（Carsten Breuer）曾指出，俄羅斯軍工業近期大幅增產，顯示莫斯科正為未來可能與北約陷入衝突儲備軍火；他也強調，波羅地海三國尤其面臨高度攻擊風險。

俄羅斯 北約 瑞典

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