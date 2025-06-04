兒炫富直升機代步、戴昂貴戒指… 蒙古總理被迫下台

圖為2025年6月2日，大批民眾在蒙古首都烏蘭巴托參加集會，要求總理總理奧雲額爾登下台。(路透)

蒙古連日爆發反貪腐示威，總理奧雲額爾登（Luvsannamsrain Oyun-Erdene）兒子生活奢華還不斷炫富，被質疑財富來源，國會因此對總理進行不信任投票 並通過，奧雲額爾登3日宣布辭職。

中央社引述法新社報導，蒙古首都烏蘭巴托（Ulaanbaatar）爆發連續多天的抗議活動，指控官員貪腐；奧雲額爾登在國會投票結果公布後表示，自己在疫情 、戰爭及關稅 等困難時刻帶領國家是一種榮幸。而他會繼續擔任看守總理，直到繼任人選在30日內選出為止。

蒙古是位在亞洲北部內陸的民主國家，數十年來持續在對抗根深蒂固的貪汙腐敗。蒙古境內有許多人認為，國內煤礦業多年來繁榮發展，富裕菁英階層從中累積巨富，卻犧牲了百姓的利益；上周，數以百計年輕人在首都烏蘭巴托舉行示威，要求奧雲額爾登下台。

讓民怨進一步沸騰的，是有人指控總理家人生活奢華，已遠超過公務員所能付擔的範圍。

雖然奧雲額爾登標榜自己出身農村，但他23歲兒子被揭生活奢華，包括乘坐直升機、戴昂貴戒指、買名牌包贈未婚妻和擁豪車等，外界因此他的財富從何而來。