我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

200年前保險套長這樣 羊盲腸製成 紫外線檢測曝使用狀況

美中晶片、稀土戰誰占上風？美專家：美國擺脫依賴需要10年

兒炫富直升機代步、戴昂貴戒指… 蒙古總理被迫下台

編譯中心╱綜合3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為2025年6月2日，大批民眾在蒙古首都烏蘭巴托參加集會，要求總理總理奧雲額爾登下台。(路透)
圖為2025年6月2日，大批民眾在蒙古首都烏蘭巴托參加集會，要求總理總理奧雲額爾登下台。(路透)

蒙古連日爆發反貪腐示威，總理奧雲額爾登（Luvsannamsrain Oyun-Erdene）兒子生活奢華還不斷炫富，被質疑財富來源，國會因此對總理進行不信任投票並通過，奧雲額爾登3日宣布辭職。

中央社引述法新社報導，蒙古首都烏蘭巴托（Ulaanbaatar）爆發連續多天的抗議活動，指控官員貪腐；奧雲額爾登在國會投票結果公布後表示，自己在疫情、戰爭及關稅等困難時刻帶領國家是一種榮幸。而他會繼續擔任看守總理，直到繼任人選在30日內選出為止。

蒙古是位在亞洲北部內陸的民主國家，數十年來持續在對抗根深蒂固的貪汙腐敗。蒙古境內有許多人認為，國內煤礦業多年來繁榮發展，富裕菁英階層從中累積巨富，卻犧牲了百姓的利益；上周，數以百計年輕人在首都烏蘭巴托舉行示威，要求奧雲額爾登下台。

讓民怨進一步沸騰的，是有人指控總理家人生活奢華，已遠超過公務員所能付擔的範圍。

雖然奧雲額爾登標榜自己出身農村，但他23歲兒子被揭生活奢華，包括乘坐直升機、戴昂貴戒指、買名牌包贈未婚妻和擁豪車等，外界因此他的財富從何而來。

總理辦公室「堅決」否認相關指控，稱這些是「誹謗」；但國會2日天通過對奧雲額爾登的不信任投票，因而促使他辭職下台。

蒙古國會2日對總理奧雲額爾登進行信任投票前，他在最後一刻爭取支持，最後國會通過對...
蒙古國會2日對總理奧雲額爾登進行信任投票前，他在最後一刻爭取支持，最後國會通過對總理的不信任投票，奧雲額爾登3日宣布辭職。(路透)

投票 疫情 關稅

上一則

李在明勝選2關鍵 整合黨內組在野大聯盟、解除官司危機

下一則

以軍傳放鬆管制 蓄意轟炸加薩學校 聯國：95%校舍遭損害

延伸閱讀

俄艦再現蹤英國水域 英海軍出動數艘艦艇直升機監控

俄艦再現蹤英國水域 英海軍出動數艘艦艇直升機監控
淘寶618購物節拚了 擴大海外免運 哈薩克、蒙古也納入

淘寶618購物節拚了 擴大海外免運 哈薩克、蒙古也納入
蒙州國民兵駕直升機闖民家奪鹿角 被控濫用軍事裝備 侵入私人土地

蒙州國民兵駕直升機闖民家奪鹿角 被控濫用軍事裝備 侵入私人土地
芬蘭2直升機相撞5死 機體殘骸散落地面

芬蘭2直升機相撞5死 機體殘骸散落地面

熱門新聞

一名英國航空的空服員在飛機上失控。圖為一架英航飛機起飛示意圖，非新聞當事航班。（路透）

英航空服員在機上「全裸跳舞」 被綁在頭等艙從舊金山飛到倫敦

2025-06-01 02:50
2025年世界小姐的參賽選手在印度Charminar古蹟前合影留念。（美聯社）

英國佳麗退出「世界小姐」選美 怒轟印度主辦方：像妓女

2025-05-27 12:51
烏克蘭安全局消息來源提供的影片顯示，一架烏克蘭無人機深入俄羅斯境內，襲擊俄軍飛機。 (美聯社)

烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元

2025-06-01 16:29
美國總統川普（左）與俄羅斯總統普亭（右）19日通話，普亭承諾接下來幾天內將擬定並提出「和平備忘錄」，但美方超過一周尚未收到。(路透)

川普怒嗆普亭玩火 俄方不吃這套：你該擔心別的事

2025-05-27 20:07
俄羅斯總統普亭26日出席在克里姆林宮的商界會議。歐新社

俄烏今年停火恐掀歐洲大戰 英智庫：俄最快2027突襲

2025-05-27 15:46
俄羅斯伊爾庫次克州空軍基地被轟炸後的衛星圖像。（路透）

神秘夫婦參與烏克蘭空襲？俄追緝前DJ與情色小說作家

2025-06-03 14:13

超人氣

更多 >
房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免

房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免
這4款好市多商品 售價都很親民

這4款好市多商品 售價都很親民
命中帶財 4生肖30歲後注定翻身 屬這生肖人脈通錢脈

命中帶財 4生肖30歲後注定翻身 屬這生肖人脈通錢脈
川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」

川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」
蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深

蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深