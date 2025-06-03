我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

第2個拿下川普關稅協議是這國？商務部長：快談成了

全球股市離歷史高點僅一步之遙 因這原因還可能再漲

南韓大選李在明勝算高 駁斥親中 想友好美、中、日、俄

編譯中心／綜合2日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
南韓共同民主黨總統候選人李在明2日在首爾造勢。（路透）
南韓共同民主黨總統候選人李在明2日在首爾造勢。（路透）

南韓總統大選3日正式投票，預計深夜可初步掌握結果。民調領先的共同民主黨候選人李在明，2日大多在他曾任知事的京畿道催票，最後演說安排在首爾汝矣島公園。專家說，李在明仍最有勝算。

大選投票時間為上午6時至晚間8時（美東時間2日下午5時至3日早上7時）。韓聯社報導，各地設置逾一點四萬處投票所，計票工作預計當地晚間8時30分至40分陸續啟動，全韓將設有254處計票站，投入7萬多名工作人員；這次大選也將首次引入「人工複核機制」，工作人員將在投票機分揀完畢後，逐票人工確認。

本次大選是前總統尹錫悅因去年12月戒嚴風波，4月遭憲法法院判決彈劾下台後啟動。南韓中央選委會人士說，預計約當地晚間12時計票將完成七、八成，可初步掌握結果。但最終結果仍將取決實際投票率、各地計票進度及候選人之間差距。預計全部計票將在台灣時間4日上午5時左右結束。

法新社報導，3日大選後，當選者翌日就將上任展開5年任期。韓聯社引述最新民調指出，李在明獲得49.2%支持，國民力量黨候選人金文洙則是36.8%，改革新黨候選人李俊錫獲約10%支持。

李在明2日在被視為他政治故鄉的京畿道城南市舉行記者會，表示民眾選票「可以改變歷史並保護我們的民主」，也承諾會和南韓人民共同形塑國家未來。金文洙2日則在濟州島四三和平公園展開行程，最後也會到首爾，預期和年輕選民見面。

南韓淑明女子大學政治學教授姜珠鉉（譯音）表示，這次大選實質上已成為李在明和反李勢力的競爭，「最近幾份民調顯示，李在明持續維持領先」。

李在明在5月末發表247項政見，主張外交實用主義與國家利益優先。他強調深化韓美同盟，修補韓中關係，穩固韓日合作，並以務實方式應對北韓問題。不同以往強調韓中關係，李在投票前一天表示， 維持中美日同等外交。

李在明2日在選前最後一場記者會表示，當選後將推行全方位、實用的外交政策，強調與美、中、日、俄建立友好關係。對於「親中」批評，李反駁外交應以國家利益為準，並指不應過度介入台海問題，外交不應單押美國。

北韓政策方面，李主張分階段無核化、提升韓美聯防嚇阻力，並強調北韓人權與互惠性對話。相較前總統文在寅，他淡化對北韓議題，未納入兩韓領袖會談，反映當前兩韓實質斷交與黨內策略調整。

南韓國民力量黨總統候選人金文洙2日在濟州市拉票。（歐新社）
南韓國民力量黨總統候選人金文洙2日在濟州市拉票。（歐新社）

李在明 投票 北韓

上一則

「波蘭川普」勝選 曾反烏入北約 澤倫斯基1立場示好

下一則

南韓總統大選 新總統「無過渡期」4日直接就任

延伸閱讀

南韓總統大選登場 民眾上午6時趕第一批投票

南韓總統大選登場 民眾上午6時趕第一批投票
南韓大選投票在即…民調持續領先 李在明最有勝算

南韓大選投票在即…民調持續領先 李在明最有勝算
南韓1800萬人玩加密貨幣 兩大總統候選人都想討好

南韓1800萬人玩加密貨幣 兩大總統候選人都想討好
韓大選前夕 李在明喊不特赦尹錫悅 「確保他永遠不能出獄」

韓大選前夕 李在明喊不特赦尹錫悅 「確保他永遠不能出獄」

熱門新聞

一名英國航空的空服員在飛機上失控。圖為一架英航飛機起飛示意圖，非新聞當事航班。（路透）

英航空服員在機上「全裸跳舞」 被綁在頭等艙從舊金山飛到倫敦

2025-06-01 02:50
2025年世界小姐的參賽選手在印度Charminar古蹟前合影留念。（美聯社）

英國佳麗退出「世界小姐」選美 怒轟印度主辦方：像妓女

2025-05-27 12:51
烏克蘭安全局消息來源提供的影片顯示，一架烏克蘭無人機深入俄羅斯境內，襲擊俄軍飛機。 (美聯社)

烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元

2025-06-01 16:29
美國總統川普（左）與俄羅斯總統普亭（右）19日通話，普亭承諾接下來幾天內將擬定並提出「和平備忘錄」，但美方超過一周尚未收到。(路透)

川普怒嗆普亭玩火 俄方不吃這套：你該擔心別的事

2025-05-27 20:07

爭吵？拌嘴？馬克宏疑遭夫人推臉 總統府稱「鬧著玩」

2025-05-27 00:01
俄羅斯總統普亭26日出席在克里姆林宮的商界會議。歐新社

俄烏今年停火恐掀歐洲大戰 英智庫：俄最快2027突襲

2025-05-27 15:46

超人氣

更多 >
史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告

史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告
港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡

港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡
川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題

川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題
換工作轉存401(k)紙本支票被盜領 他痛失10萬還欠稅

換工作轉存401(k)紙本支票被盜領 他痛失10萬還欠稅
拔插頭省電 拔錯更花錢…專家教訣竅：先從3家電下手

拔插頭省電 拔錯更花錢…專家教訣竅：先從3家電下手