南韓大選李在明勝算高 駁斥親中 想友好美、中、日、俄

南韓共同民主黨總統候選人李在明2日在首爾造勢。（路透）

南韓總統大選3日正式投票 ，預計深夜可初步掌握結果。民調領先的共同民主黨候選人李在明 ，2日大多在他曾任知事的京畿道催票，最後演說安排在首爾汝矣島公園。專家說，李在明仍最有勝算。

大選投票時間為上午6時至晚間8時（美東時間2日下午5時至3日早上7時）。韓聯社報導，各地設置逾一點四萬處投票所，計票工作預計當地晚間8時30分至40分陸續啟動，全韓將設有254處計票站，投入7萬多名工作人員；這次大選也將首次引入「人工複核機制」，工作人員將在投票機分揀完畢後，逐票人工確認。

本次大選是前總統尹錫悅因去年12月戒嚴風波，4月遭憲法法院判決彈劾下台後啟動。南韓中央選委會人士說，預計約當地晚間12時計票將完成七、八成，可初步掌握結果。但最終結果仍將取決實際投票率、各地計票進度及候選人之間差距。預計全部計票將在台灣時間4日上午5時左右結束。

法新社報導，3日大選後，當選者翌日就將上任展開5年任期。韓聯社引述最新民調指出，李在明獲得49.2%支持，國民力量黨候選人金文洙則是36.8%，改革新黨候選人李俊錫獲約10%支持。

李在明2日在被視為他政治故鄉的京畿道城南市舉行記者會，表示民眾選票「可以改變歷史並保護我們的民主」，也承諾會和南韓人民共同形塑國家未來。金文洙2日則在濟州島四三和平公園展開行程，最後也會到首爾，預期和年輕選民見面。

南韓淑明女子大學政治學教授姜珠鉉（譯音）表示，這次大選實質上已成為李在明和反李勢力的競爭，「最近幾份民調顯示，李在明持續維持領先」。

李在明在5月末發表247項政見，主張外交實用主義與國家利益優先。他強調深化韓美同盟，修補韓中關係，穩固韓日合作，並以務實方式應對北韓 問題。不同以往強調韓中關係，李在投票前一天表示， 維持中美日同等外交。

李在明2日在選前最後一場記者會表示，當選後將推行全方位、實用的外交政策，強調與美、中、日、俄建立友好關係。對於「親中」批評，李反駁外交應以國家利益為準，並指不應過度介入台海問題，外交不應單押美國。