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網路影片冒巨大濃煙…俄最大核潛基地爆炸？ 當局駁斥

編譯盧思綸／綜合1日電
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網上流傳的影片，稱在北莫爾斯克附近有巨大的濃煙冒出。（取材自X平台）
網上流傳的影片，稱在北莫爾斯克附近有巨大的濃煙冒出。（取材自X平台）

俄羅斯莫曼斯克州（Murmansk ）城市北莫爾斯克（Severomorsk）疑似發生劇烈爆炸。烏克蘭通訊社報導，根據多個俄羅斯Telegram消息，爆炸地點為俄軍核潛艇基地。但是北莫爾斯克市長否認該市發生任何爆炸，並稱相關訊息與事實不符。

頻道ASTRA指出：「Telegram頻道報導稱，莫曼斯克州的北莫爾斯克市發生劇烈爆炸。該市為俄羅斯規模最大的核潛艇基地。目前相關資訊仍在釐清中。」

北莫爾斯克市長葉夫曼柯夫（Vladimir Yevmenkov）在社群發文表示，「截至目前為止，情勢穩定，未記錄到任何威脅。請不要驚慌，並僅信任經過查證的消息來源。」

北莫爾斯克市是俄羅斯北方艦隊的主要海軍基地。根據俄媒Ateo Breaking的一名讀者爆料，6月1日該市核潛艇基地發生強烈爆炸。

防衛部落格(Defense Blog)報導，北莫爾斯克位於巴倫支海附近的科拉灣(Kola ay)，是俄羅斯核動力潛艦艦隊的主要基地，數量達三分之二，其中包括亞森級(Yasen class，Project 885)、奧斯卡二級(Oscar II，Project949)、塞拉二級(Sierra II-class，Project945)等先進潛艦，以及各種特殊用途的水下裝備。

雖然細節尚不清楚，但網上流傳的影片，是一個社區的遠處有巨大的濃煙，文字說明稱在北莫爾斯克附近。

如果確認為烏克蘭的攻擊，那麼顯然是烏克蘭今日發動的大規模針對軍事基地的打擊行動之一。雖然北莫爾斯克受損的具體程度尚未確認，但這次事件卻為俄羅斯試圖透過戰略航空部隊、潛艦部隊投射遠程打擊武器造成巨大的削弱。

俄羅斯海軍船艦與潛艇於2016年7月31日在莫曼斯克州北莫爾斯克市。（路透）
俄羅斯海軍船艦與潛艇於2016年7月31日在莫曼斯克州北莫爾斯克市。（路透）

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