核談判之際… 伊朗濃縮鈾產量近幾月大增 逼近「核武級」

圖為2019年伊朗前總統羅哈尼（右）在德黑蘭視察核技術進展。（歐新社資料照片）

聯合國（UN）核監督機關「國際原子能總署」（IAEA）指出，伊朗 近幾個月已加緊生產高濃縮鈾。時值伊朗正與美國就其核計畫進行棘手談判。路透報導，英國、法國、德國 和美國擬在9日開始的IAEA季度會議上，近20年來首次宣布伊朗違反核不擴散承諾。

中央社引述法新社報導，國際原子能總署在其季度報告中說，截至5月17日，伊朗擁有的濃度最高60%濃縮鈾估計有408.6公斤，較2月時上一份報告增加133.8公斤，這構成「嚴重疑慮」。濃度60%已接近核武所需濃度約90%。

儘管伊朗向來否認尋求製造核武，但根據國際原子能總署的說法，在所有無核武的國家當中，伊朗是唯一將濃縮鈾濃度提煉到60%的國家。

自從2015年達成的伊朗核子協議（JCPOA）瓦解後，德黑蘭和國際原子能總署之間多次爆發緊張關係。伊朗核子協議讓德黑蘭能以限制自身核計畫來換取解除制裁。

國際原子能總署在另一份深度報告中還批評，他們在檢查伊朗核計畫時，德黑蘭的配合度「不如人意」。

另據伊朗半官方媒體法斯通訊社報導，美國總統川普 威脅摧毀伊朗核設施是明顯跨越紅線，將招致嚴重後果。

一位匿名伊朗官員表示：「如果美國尋求以外交方式解決問題，美方必須放棄威脅和制裁言論。」這名官員還說，這類威脅是「對伊朗國家利益公開展現敵意」。

川普（Donald Trump）28日表示：「我希望（核協議）非常有力，讓我們可以派檢查人員進去，想拿什麼就拿什麼、想炸什麼就炸什麼，但不會有人喪命。我們可以炸掉一間實驗室，但不會有人在裡面，不是大家都在裡面然後把實驗室炸掉。」