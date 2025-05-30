我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析：中國科技集團籌備「沒有Nvidia的未來」 防AI命脈被美掐住

NBA／尼克成功續命 布朗森、帶傷唐斯飆56分擊退溜馬

諾貝爾獎大熱門 非洲文壇巨擘87歲提昂戈在美辭世

編譯中心／綜合29日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
提昂戈2007年在肯亞首都奈洛比一間書店舉行新書發布會，其間接受訪問。（路透）
提昂戈2007年在肯亞首都奈洛比一間書店舉行新書發布會，其間接受訪問。（路透）

多年來被視為諾貝爾文學獎得獎熱門人選之一的非洲文壇巨匠、肯亞作家提昂戈（Ngũgĩ wa Thiong'o）28日早上在美國亞特蘭大逝世，享年87歲。提昂戈過去曾面對肯亞獨裁者莫伊（Daniel arap Moi）的審查、入獄及被迫流亡國外。非洲文學多半以英文與法文作品為主，提昂戈提倡以母語創作，並激烈捍衛非洲語言的使用權。

綜合衛報、BBC、路透報導，提昂戈近年傳出健康欠佳，他的女兒在臉書公布父親離世的消息，並形容父親「度過充實的一生，打了一場美好的仗」。提昂戈的代表作包括「別哭，孩子」（Weep Not, Child）、「一粒麥種」（A Grain of Wheat，暫譯）、「血染的花瓣」（Petals of Blood，暫譯）以及「十字架上的魔鬼」（Devil on the Cross，暫譯）。

提昂戈在1938年出生，當年肯亞仍在英國殖民管治之下，他青年時期經歷同族基庫尤人組成游擊隊反抗英國殖民統治的「茅茅叛亂」。這場抗爭也成為他在1964年發表首部小說「別哭，孩子」的創作背景，此小說也為首本由東非人創作的英文長篇小說。

提昂戈後來成為肯亞首都奈洛比大學的英國文學講師，其後到美國耶魯、紐約大學等教授比較文學。他曾發表一系列小說、短篇故事和戲劇作品，後來他的創作從英語改為母語基庫尤語。

在1977年他的戲劇「I Will Marry When I Want」上演後，在未經指控下被關進監獄長達一年，該劇被認為是對後殖民時代肯亞社會的嚴厲批判；他在獄中並創作其首部基庫尤語小說「十字架上的魔鬼」。在國際社會推動下，提昂戈在翌年底獲釋。1982年他獲悉時任總統莫伊的安全部門計畫拘捕並殺害他後選擇流亡，直至2004年莫伊下台後他才結束流亡，但之後他選擇回到美國。

諾貝爾 亞特蘭大 耶魯

上一則

南韓大選提前投票 首日投票率新高 保守黨票倉卻偏低

下一則

白宮稱以同意川普版加薩停火案 哈瑪斯指未考慮加薩人要求

延伸閱讀

撒哈拉沙塵暴周末抵佛州 能見度、空氣品質變差

撒哈拉沙塵暴周末抵佛州 能見度、空氣品質變差
非洲智慧機市場 4家中國廠商占66%

非洲智慧機市場 4家中國廠商占66%
舊金山嘉年華米慎區登場 慶非洲散居文化貢獻 嘗美食聽音樂

舊金山嘉年華米慎區登場 慶非洲散居文化貢獻 嘗美食聽音樂
大都會博物館獲捐攝影珍藏 中國當代作品成焦點

大都會博物館獲捐攝影珍藏 中國當代作品成焦點

熱門新聞

隨著人口老化趨勢越來越明顯，獨居老人已成為常見的社會現象。(示意圖／AI生成)

65歲獨居父退休愛園藝享清閒？ 兒半年後返家一幕揪心

2025-05-24 20:40
2025年世界小姐的參賽選手在印度Charminar古蹟前合影留念。（美聯社）

英國佳麗退出「世界小姐」選美 怒轟印度主辦方：像妓女

2025-05-27 12:51
美國第一夫人梅蘭妮亞位於家鄉斯洛維尼亞的青銅雕像遭毒手。(美聯社)

誰下的毒手？美第一夫人青銅雕像遭支解…只剩雙腳

2025-05-23 02:00
日本真子公主傳出已在美國低調產子，與夫婿小室圭推嬰兒車外出畫面曝光；圖為2019年10月22日，真子公主於皇居出席儀式。（路透）

日本真子公主傳在美低調產子 與夫推嬰兒車外出

2025-05-23 02:19
美國總統川普（左）與俄羅斯總統普亭（右）19日通話，普亭承諾接下來幾天內將擬定並提出「和平備忘錄」，但美方超過一周尚未收到。(路透)

川普怒嗆普亭玩火 俄方不吃這套：你該擔心別的事

2025-05-27 20:07
凱特王妃(左)與威廉王子一同參加蘇格蘭皇家海軍新艦活動。(路透)

粉絲誇完王妃秒補讚王子 威廉「神回覆」現場笑翻

2025-05-22 15:39

超人氣

更多 >
綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化

綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化
兩類中國留學生簽證將撤銷 亞太裔小組批「仇外」

兩類中國留學生簽證將撤銷 亞太裔小組批「仇外」
洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」

洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」
頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」

頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」
法官：哈佛國際生簽證「維持現狀」 政府無限期不准變動

法官：哈佛國際生簽證「維持現狀」 政府無限期不准變動