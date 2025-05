諾貝爾獎大熱門 非洲文壇巨擘87歲提昂戈在美辭世

提昂戈2007年在肯亞首都奈洛比一間書店舉行新書發布會,其間接受訪問。(路透)

多年來被視為諾貝爾 文學獎得獎熱門人選之一的非洲文壇巨匠、肯亞作家提昂戈(Ngũgĩ wa Thiong'o)28日早上在美國亞特蘭大 逝世,享年87歲。提昂戈過去曾面對肯亞獨裁者莫伊(Daniel arap Moi)的審查、入獄及被迫流亡國外。非洲文學多半以英文與法文作品為主,提昂戈提倡以母語創作,並激烈捍衛非洲語言的使用權。

綜合衛報、BBC、路透報導,提昂戈近年傳出健康欠佳,他的女兒在臉書公布父親離世的消息,並形容父親「度過充實的一生,打了一場美好的仗」。提昂戈的代表作包括「別哭,孩子」(Weep Not, Child)、「一粒麥種」(A Grain of Wheat,暫譯)、「血染的花瓣」(Petals of Blood,暫譯)以及「十字架上的魔鬼」(Devil on the Cross,暫譯)。

提昂戈在1938年出生,當年肯亞仍在英國殖民管治之下,他青年時期經歷同族基庫尤人組成游擊隊反抗英國殖民統治的「茅茅叛亂」。這場抗爭也成為他在1964年發表首部小說「別哭,孩子」的創作背景,此小說也為首本由東非人創作的英文長篇小說。

提昂戈後來成為肯亞首都奈洛比大學的英國文學講師,其後到美國耶魯 、紐約大學等教授比較文學。他曾發表一系列小說、短篇故事和戲劇作品,後來他的創作從英語改為母語基庫尤語。

在1977年他的戲劇「I Will Marry When I Want」上演後,在未經指控下被關進監獄長達一年,該劇被認為是對後殖民時代肯亞社會的嚴厲批判;他在獄中並創作其首部基庫尤語小說「十字架上的魔鬼」。在國際社會推動下,提昂戈在翌年底獲釋。1982年他獲悉時任總統莫伊的安全部門計畫拘捕並殺害他後選擇流亡,直至2004年莫伊下台後他才結束流亡,但之後他選擇回到美國。