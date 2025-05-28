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英超封王遊行 汽車衝撞「球迷像保齡球彈飛」至少65傷

編譯中心／綜合27日電
英格蘭足球超級聯賽冠軍隊利物浦26日於利物浦市中心遊街慶祝，期間發生汽車衝撞人群，造成47人輕重傷。(美聯社)
英格蘭足球超級聯賽冠軍隊利物浦26日於利物浦市中心遊街慶祝，期間發生汽車衝撞人群，造成47人輕重傷。(美聯社)

英國利物浦市中心26日發生一起汽車衝撞人群事件，造成至少65人受傷。截至27日，仍有11人在醫院接受治療。警方表示，一名來自利物浦的53歲白人男性疑犯因涉嫌企圖謀殺、危險駕駛和吸毒後駕駛被拘留，初步判定事件不涉恐襲。事發時，數萬名球迷正沿街慶祝利物浦隊贏得英格蘭足球超級聯賽（Premier League）冠軍，歡呼聲在一瞬間變成驚恐的尖叫與哭泣。

衛報報導，英超聯賽冠軍隊利物浦26日於利物浦市中心遊街慶祝，期間發生汽車衝撞人群，根據社群流傳影片，當時有人被撞飛，還有人被捲入車底；車輛停下後，球迷憤怒包圍車輛並砸碎車窗。

這起事件發生在當地時間26日下午5時41分左右，英超冠軍隊伍利物浦（Liverpool）的敞頂巴士載著球員、教練與工作人員駛過市中心，受到數以萬計球迷的歡迎，現場一片歡騰，煙火和彩帶齊放。

不過，約莫6時，沃特街（Water Street）一輛汽車高速衝撞人群，但並未停下，之後持續向右、向左行駛撞倒大批球迷，約7秒後才真正停下，現場群眾如保齡球般彈飛，有4人受困車輛下方，必須由消防員救出。

目擊者雀兒喜（Chelsea）告訴英國廣播公司（BBC），事發當下街道擠滿人，突然人群中傳出尖叫聲，大家才意識到有危險，一些人及時跳開，駕駛當時毫無減速跡象。

還有目擊者告訴路透，事件發生前，市中心即將舉辦遊行的地點已經出現混亂，不僅人潮過度擁擠，封街資訊不足也令民眾困惑，不知道該往哪裡走。

英格蘭足球超級聯賽冠軍隊利物浦26日於利物浦市中心遊街慶祝，期間發生汽車衝撞人群...
英格蘭足球超級聯賽冠軍隊利物浦26日於利物浦市中心遊街慶祝，期間發生汽車衝撞人群，造成65人受傷。(歐新社)

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