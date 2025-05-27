韓總統大選民調領先 李在明友中：當選恢復與北韓熱線

南韓總統大選呼聲最高的共同民主黨總統候選人李在明；圖為李在明日前在首爾的競選活動發表演說。（美聯社）

南韓 自由派總統候選人李在明 26日在臉書（Facebook）表示，如果當選，他將尋求恢復首爾與平壤之間的溝通，包括透過軍事熱線。

路透報導，南韓將於6月3日舉行大選，共同民主黨總統候選人李在明目前在民調 中領先，但幅度有縮小趨勢。他表示將「穩定管理」與中國的關係，稱雙方關係在前朝政府執政期間達到了「最糟狀態」。

除了與北韓及中國關係，李在明矢言他會致力將美國與南韓關係發展為「全面戰略聯盟」，原則性回應過去與日本的歷史與領土爭議，同時強化與美日之間的合作。

韓聯社報導，李在明選前在臉書公布他的外交政策與國家安全競選承諾。

李在明說，一旦當選，他將推行「務實」外交來維護國家利益，並鞏固韓美日三方合作。

李在明表示：「我將以堅實的韓美同盟為基礎，推行以國家利益為中心的務實外交政策。我將重建因非法戒嚴而受損的韓美同盟信任基礎，並將其發展為面向未來的全面戰略聯盟。」

李在明說：「我將強化韓美日三邊合作。日本是一個重要的合作夥伴。」

此外，在前總統尹錫悅去年底的戒嚴風波引發政治危機後，南韓朝野兩黨紛紛呼籲修憲，以重塑總統的權力結構。

南韓上次修憲是在1987年，以實施總統直選，並規定總統任期為五年。

在近期民調中遙遙領先的最大在野黨「共同民主黨」總統候選人李在明已提議，自2030年起，總統任期改為四年，得連任一次。他也建議將總統選舉改為兩輪決選制，並由國會提名總理人選。李在明18日表示：「應強化總統責任，並確保權力分散。」

保守派執政黨「國民力量黨」總統候選人金文洙也公布憲改提案，包括未來總統任期四年、得連任一次。

金文洙承諾，如果他在這次選舉中勝出，將把自己的任期縮短為三年，以讓總統大選和國會大選可以同時在2028年舉行，他還承諾取消總統享有的司法豁免權。

不過，近年來南韓各黨派總統候選人都表態支持修憲，包括給予總統兩個四年任期，但新領導人當選後，幾乎都沒有採取任何具體措施。

韓聯社報導，南韓中央選舉管理委員會26日表示，經初步核實，第21屆總統選舉旅外公民投票率達79.5%，創歷史新高。