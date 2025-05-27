我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公園烤肉傳出槍響…費城爆大規模槍擊 至少2死8傷

庫克的「川普攻略術」失效？蘋果成關稅戰靶心

加薩平民引發同情 無條件支持以色列？德官方首度開砲

編譯中心／綜合26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
因以色列軍事攻擊而流離失所的巴勒斯坦人，在加薩城的帳篷裡避難。（路透）
因以色列軍事攻擊而流離失所的巴勒斯坦人，在加薩城的帳篷裡避難。（路透）

德國反猶太主義事務專員克雷恩（Felix Klein）日前公開表示，應重新討論「以色列安全是德國國家理性」這一政治承諾是否仍適用當代，引發輿論熱議，此舉也被視為德國官方對以哈衝突與國內反猶政策可能出現調整的訊號。

法蘭克福匯報（FAZ）報導，克雷恩指出，德國必須全力維護以色列與全球猶太人的安全，但這不代表要為以色列的所有行為背書。他批評，當前以色列內唐雅胡（Benjamin Netanyahu）政府以飢餓手段惡化加薩人道處境的軍事策略，與以色列生存權無關，也不應該被納入德國的「國家理性」。

「國家理性」（Staatsräson）指的是德國應對以色列國家安全負起責任，此概念由前總理梅克爾（Angela Merkel）2008年在以色列國會演說中首度提出，作為納粹大屠殺歷史責任的道德延續。雖未明文入法，但歷屆政府長年以此作為對以色列與中東政策的核心依據。

隨以哈戰爭爆發、加薩走廊平民處境引德國民間社會同情，「國家理性是否依舊合理？」引發愈來愈多質疑與辯論。

此外，聯合國糧食及農業組織26日表示，由於戰爭，加薩走廊可用耕地不足5%，進一步加劇飽受戰爭摧殘的巴勒斯坦領土爆發饑荒的風險。

央廣報導，以色列加強新一輪攻勢，試圖摧毀加薩走廊的哈瑪斯，以色列近三個月的封鎖導致加薩出現嚴重的糧食和藥品短缺，但國際援助卻一直難以進入加薩，以色列的作法招致國際社會的譴責。

根據國際糧農組織發布的最新衛星評估，截至4月底，加薩走廊超過80%的農地遭到破壞，77.8%的農地已無法耕種，僅剩下約4.6%的可耕地。

根據評估，剩餘可供耕種的土地僅剩688公頃(約1700英畝)。

加薩南部的拉法和一些北部地區的情況特別危急，幾乎所有的農地都無法耕種。

糧農組織副總幹事貝克多（Beth Bechdol）表示：「隨著農田、溫室和水井被摧毀，當地糧食生產陷入停滯。」

糧農組織表示，戰爭開始前，農業約佔加薩經濟的10%，超過56萬人或多或少地依靠農業、畜牧業或漁業為生。

以色列 加薩 德國

上一則

法網致敬納達爾 中央球場永留鞋印 網壇4大天王再聚首

下一則

估俄2029年前有能力攻擊北約 德優先迅速擴大戰備

延伸閱讀

加薩戰爭陰影下 以色列慶祝「耶路撒冷日」衝突不斷

加薩戰爭陰影下 以色列慶祝「耶路撒冷日」衝突不斷
德總理態度轉變 稱「再也無法理解」以色列的加薩行動目標

德總理態度轉變 稱「再也無法理解」以色列的加薩行動目標
傳哈瑪斯同意美國提議加薩停火條件 以色列駁斥

傳哈瑪斯同意美國提議加薩停火條件 以色列駁斥
以擬兩月內控制75%加薩 醫師被指「可疑」1家9孩遭炸死

以擬兩月內控制75%加薩 醫師被指「可疑」1家9孩遭炸死

熱門新聞

美國第一夫人梅蘭妮亞位於家鄉斯洛維尼亞的青銅雕像遭毒手。(美聯社)

誰下的毒手？美第一夫人青銅雕像遭支解…只剩雙腳

2025-05-23 02:00
隨著人口老化趨勢越來越明顯，獨居老人已成為常見的社會現象。(示意圖／AI生成)

65歲獨居父退休愛園藝享清閒？ 兒半年後返家一幕揪心

2025-05-24 20:40
在這張北韓政府提供的照片中，北韓國家領導人金正恩（右二）攜女兒金主愛（右三，右下角）於4月25日出席了在西部港口南浦舉行的新驅逐艦揭幕儀式。(美聯社)

北韓新驅逐艦下水典禮發生嚴重事故 金正恩震怒下令嚴辦

2025-05-21 21:02
日本真子公主傳出已在美國低調產子，與夫婿小室圭推嬰兒車外出畫面曝光；圖為2019年10月22日，真子公主於皇居出席儀式。（路透）

日本真子公主傳在美低調產子 與夫推嬰兒車外出

2025-05-23 02:19
法國一家餐廳老闆殺人後將死者煮成燉菜。圖為示意圖，非新聞當事人事時地物。(取材自https://unsplash.com/@orhakim)

法餐廳老闆殺人分屍做成燉菜 煮到「骨肉分離」

2025-05-20 03:00
法國模特兒Thylane Blondeau曾被譽為「世界上最美的女孩」，如今她已24歲，模樣和過去大不相同。（取材自Instagram）

法「世上最美女孩」長大了 18年後變這樣、還有多重身分

2025-05-15 02:00

超人氣

更多 >
新聞周刊：佛州若取消房產稅將顛覆房屋市場

新聞周刊：佛州若取消房產稅將顛覆房屋市場
應付高關稅？美企「1妙招」合法降低關稅 恐打擊川普盤算

應付高關稅？美企「1妙招」合法降低關稅 恐打擊川普盤算
華人無意間失禮？「美國人眼中不禮貌」6種日常行為

華人無意間失禮？「美國人眼中不禮貌」6種日常行為
港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」

港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」
近期非公民紐約客在機場頻遭盤查、檢查手機 律師這樣建議

近期非公民紐約客在機場頻遭盤查、檢查手機 律師這樣建議