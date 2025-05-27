加薩平民引發同情 無條件支持以色列？德官方首度開砲

因以色列軍事攻擊而流離失所的巴勒斯坦人，在加薩城的帳篷裡避難。（路透）

德國 反猶太主義事務專員克雷恩（Felix Klein）日前公開表示，應重新討論「以色列 安全是德國國家理性」這一政治承諾是否仍適用當代，引發輿論熱議，此舉也被視為德國官方對以哈衝突與國內反猶政策可能出現調整的訊號。

法蘭克福匯報（FAZ）報導，克雷恩指出，德國必須全力維護以色列與全球猶太人的安全，但這不代表要為以色列的所有行為背書。他批評，當前以色列內唐雅胡（Benjamin Netanyahu）政府以飢餓手段惡化加薩 人道處境的軍事策略，與以色列生存權無關，也不應該被納入德國的「國家理性」。

「國家理性」（Staatsräson）指的是德國應對以色列國家安全負起責任，此概念由前總理梅克爾（Angela Merkel）2008年在以色列國會演說中首度提出，作為納粹大屠殺歷史責任的道德延續。雖未明文入法，但歷屆政府長年以此作為對以色列與中東政策的核心依據。

隨以哈戰爭爆發、加薩走廊平民處境引德國民間社會同情，「國家理性是否依舊合理？」引發愈來愈多質疑與辯論。

此外，聯合國糧食及農業組織26日表示，由於戰爭，加薩走廊可用耕地不足5%，進一步加劇飽受戰爭摧殘的巴勒斯坦領土爆發饑荒的風險。

央廣報導，以色列加強新一輪攻勢，試圖摧毀加薩走廊的哈瑪斯，以色列近三個月的封鎖導致加薩出現嚴重的糧食和藥品短缺，但國際援助卻一直難以進入加薩，以色列的作法招致國際社會的譴責。

根據國際糧農組織發布的最新衛星評估，截至4月底，加薩走廊超過80%的農地遭到破壞，77.8%的農地已無法耕種，僅剩下約4.6%的可耕地。

根據評估，剩餘可供耕種的土地僅剩688公頃(約1700英畝)。

加薩南部的拉法和一些北部地區的情況特別危急，幾乎所有的農地都無法耕種。

糧農組織副總幹事貝克多（Beth Bechdol）表示：「隨著農田、溫室和水井被摧毀，當地糧食生產陷入停滯。」

糧農組織表示，戰爭開始前，農業約佔加薩經濟的10%，超過56萬人或多或少地依靠農業、畜牧業或漁業為生。