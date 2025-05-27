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估俄2029年前有能力攻擊北約 德優先迅速擴大戰備

編譯中心／綜合26日電
根據德國和北大西洋公約組織（NATO）估計，俄羅斯可能在2029年前可重組足夠軍隊來攻擊北約領土；圖為羅馬尼亞於2月19日進行「堅定飛鏢2025」（Steadfast Dart 2025） 演習，北約部隊加入參與，目的為強化東翼快速部署與嚇阻能力。（路透）
根據德國和北大西洋公約組織（NATO）估計，俄羅斯可能在2029年前可重組足夠軍隊來攻擊北約領土；圖為羅馬尼亞於2月19日進行「堅定飛鏢2025」（Steadfast Dart 2025） 演習，北約部隊加入參與，目的為強化東翼快速部署與嚇阻能力。（路透）

根據德國和北大西洋公約組織（NATO）高階軍事官員估計，在2029年前，俄羅斯可能已經重組足夠軍隊來攻擊北約領土。

據路透25日看到的文件，德國聯邦國防軍總監察長布洛爾（Carsten Breuer）已下令德國軍隊在2029年前全面配備武器及其他物資。

布洛爾5月19日簽署這份名為「加強戰備優先指令」的最新文件，德國將利用3月放寬國家舉債限制後所獲資金，來實現這個目標。

布洛爾在指令中列出最需要採購或研發的武器優先順序，這在某種程度上反映北約先前制定的優先事項。其中，布洛爾列舉加強德國疲弱的防空能力，特別是針對攔截無人機。

除了補充彈藥儲備外，布洛爾還要求德國提高所有類型彈藥的儲備目標。

這份文件中列出的其他優先事項，還包括迅速擴大德國電子戰能力及建立具有彈性的太空「攻防能力」系統。

去年，消息人士告訴路透，北約將要求柏林將其空防能力提高至少四倍，從愛國者（Patriot）等長程系統到短程系統。

另外，烏克蘭對外情報局（SZRU）局長伊瓦先科（Oleh Ivashchenko）接受烏通社專訪指出，俄羅斯目前約有八成軍事裝備來自庫存修復後再投入前線，整體設備已明顯老化，但在中國、北韓援助下，可能於對烏戰事結束二至四年內恢復軍力，恐對歐洲再發動戰爭。

伊瓦先科強調，烏克蘭正是歐洲的防線，若戰事結束，俄方最快可能在二至四年內恢復軍力，若國際制裁同時解除，重整速度將更快。他呼籲歐洲各國應善用當前時機加強備戰，維護區域安全。

伊瓦先科進一步分析，俄羅斯總人口約1億4500萬，具備軍事動員潛力者約2500萬人，實際受訓人力約300萬。截至目前為止，俄方已動員約130萬人，另有近百萬人傷亡。這些人力原本多為支撐經濟的勞動人口，將對國內產業造成重大衝擊。

而俄羅斯25日的空襲造成13人死亡後，烏克蘭當局26日表示，俄國連夜朝烏克蘭出動355架無人機，為2022年發動全面入侵以來最大規模的無人機攻勢。

中央社引述法新社報導，烏克蘭空軍26日表示，俄羅斯出動「355架見證者（Shahed）型無人機」，並發射九枚巡弋飛彈。

空軍發言人伊格納特（Yuriy Ignat）證實，這是俄國2022年2月全面入侵烏克蘭以來，最大規模的無人機攻擊行動。

烏方尚未通報無人機攻擊的死亡人數，僅表示俄國過去24小時的砲擊造成東北部蘇米州（Sumy）一名男性平民死亡。俄軍近幾個月不斷猛攻蘇米州。

俄羅斯持續入侵，烏克蘭消防員和救援人員26日在哈爾科夫一家工廠進行救援。（歐新社...
俄羅斯持續入侵，烏克蘭消防員和救援人員26日在哈爾科夫一家工廠進行救援。（歐新社）

德國 烏克蘭 俄羅斯

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