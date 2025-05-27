我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公園烤肉傳出槍響…費城爆大規模槍擊 至少2死8傷

庫克的「川普攻略術」失效？蘋果成關稅戰靶心

漫畫預言日本2025.7.5大地震 台港韓遊日訂單銳減

編譯陳律安／綜合26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

日本漫畫家竜樹諒在作品「我所看見的未來」預言，日本將在2025年7月5日發生大地震，已導致數個亞洲國家赴日旅遊的行程預訂銳減。

英國衛報報導，日本幾個重要旅遊市場的赴日航班預訂量已大幅下滑，部分人士認為與「我所看見的未來」有關。

竜樹諒根據自身的「預知夢」創作「我所看見的未來」，該書在1999年出版的原版封面提及「重大災難」將於2011年3月發生，而日本確實在當年遭遇致命地震與海嘯。2021年再版時，竜樹諒加入了新內容，聲稱下一場重大災難將在2025年7月5日發生。這番言論引發社群媒體上的煽動性貼文，警告人們遠離日本。

盡管這些網路上的猜測毫無科學依據，竜樹諒成功預言2011年3月災難的紀錄，讓她的夢境被部分人視為具可信度。當年東北地區的地震與海嘯釀成逾1.8萬人喪生，並引發福島第一核電廠三座發電機組熔毀。

根據彭博資訊援引ForwardKeys的訂票數據指出，竜樹諒最新預言的影響在南韓、台灣與香港尤為明顯。以香港為例，目前赴日行程平均預訂量年減達50%，而6月底至7月初的預訂量更是暴跌83%。

香港一間旅行社表示，這部漫畫已經影響民眾旅遊規畫，今年4至5月春假期間赴日訂單較去年減半。

灣區航空指出，原本對今年春季預訂量較往年下滑摸不著頭緒，畢竟日本的櫻花祭與香港的復活節假期通常是赴日旅遊旺季。

大灣區航空駐日辦公室總經理伊藤寬樹（音譯）表示，「我們原先預期約八成的機位被預訂，但實際預訂量僅有四成。」

大灣區航空與香港航空在內的業者已縮減飛往日本的航班服務，盡管日本官方一再呼籲旅客不要相信謠言。宮城縣知事村井嘉浩表示，這些毫無根據的說法已開始影響當地觀光，呼籲外界不要被煽動。

這與疫後的日本觀光熱潮背道而馳。受惠於日圓走貶，單在4月赴日旅客數便創下390萬人歷史新高；日本政府也希望2030年底前能將每年的訪日人次推升至6000萬。

NHK指出，這部漫畫已催生超過1400部YouTube影片，總觀看次數突破1億次。其中一些影片更渲染恐慌，預測火山爆發、甚至隕石撞擊等末日場景。該漫畫再版至今銷量已接近百萬冊。

竜樹諒本人則呼籲民眾不要透過字面解讀她的預言。在接受每日新聞訪問時，她表示很高興自己的作品能提升民眾的防災意識，但也補充說：「不要受到不必要的影響…要聽取專家的意見。」

日本 香港 灣區

上一則

以軍控制77%加薩 駁斥美國的停火提案

下一則

全球首例 愛沙尼亞AI融入教改 校園開放手機、配發AI帳號

延伸閱讀

日本34年來首度失去「最大債權國」地位 竟輸給這1國

日本34年來首度失去「最大債權國」地位 竟輸給這1國
印度：2025年躍第四大經濟體

印度：2025年躍第四大經濟體
中國外交部證實 日本4隻熊貓將返中

中國外交部證實 日本4隻熊貓將返中
波蘭奇蹟 購買力調整人均GDP 明年料超車日本

波蘭奇蹟 購買力調整人均GDP 明年料超車日本

熱門新聞

美國第一夫人梅蘭妮亞位於家鄉斯洛維尼亞的青銅雕像遭毒手。(美聯社)

誰下的毒手？美第一夫人青銅雕像遭支解…只剩雙腳

2025-05-23 02:00
隨著人口老化趨勢越來越明顯，獨居老人已成為常見的社會現象。(示意圖／AI生成)

65歲獨居父退休愛園藝享清閒？ 兒半年後返家一幕揪心

2025-05-24 20:40
在這張北韓政府提供的照片中，北韓國家領導人金正恩（右二）攜女兒金主愛（右三，右下角）於4月25日出席了在西部港口南浦舉行的新驅逐艦揭幕儀式。(美聯社)

北韓新驅逐艦下水典禮發生嚴重事故 金正恩震怒下令嚴辦

2025-05-21 21:02
日本真子公主傳出已在美國低調產子，與夫婿小室圭推嬰兒車外出畫面曝光；圖為2019年10月22日，真子公主於皇居出席儀式。（路透）

日本真子公主傳在美低調產子 與夫推嬰兒車外出

2025-05-23 02:19
法國一家餐廳老闆殺人後將死者煮成燉菜。圖為示意圖，非新聞當事人事時地物。(取材自https://unsplash.com/@orhakim)

法餐廳老闆殺人分屍做成燉菜 煮到「骨肉分離」

2025-05-20 03:00
法國模特兒Thylane Blondeau曾被譽為「世界上最美的女孩」，如今她已24歲，模樣和過去大不相同。（取材自Instagram）

法「世上最美女孩」長大了 18年後變這樣、還有多重身分

2025-05-15 02:00

超人氣

更多 >
新聞周刊：佛州若取消房產稅將顛覆房屋市場

新聞周刊：佛州若取消房產稅將顛覆房屋市場
應付高關稅？美企「1妙招」合法降低關稅 恐打擊川普盤算

應付高關稅？美企「1妙招」合法降低關稅 恐打擊川普盤算
華人無意間失禮？「美國人眼中不禮貌」6種日常行為

華人無意間失禮？「美國人眼中不禮貌」6種日常行為
港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」

港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」
近期非公民紐約客在機場頻遭盤查、檢查手機 律師這樣建議

近期非公民紐約客在機場頻遭盤查、檢查手機 律師這樣建議