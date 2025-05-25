日本出現「平價米」網購詐騙 超市推美國米因應

日本食米價格持續高漲，網上聲稱能提供「平價大米」的詐騙網站應運而生。日本國家消費者事務中心（NCAC）表示近月接到大量民眾查詢大米價格，他們提醒消費者警惕那些以平價米作招徠的詐騙網站。圖為日本國家消費者事務中心提醒消費者，警惕「平價大米」詐騙網站的宣傳單張。（日本國家消費者事務中心官網）

日本 面臨米荒與高漲的米價，網路上出現以「半價米」為誘餌的詐騙網站，警方已接獲多起報案，政府與企業正積極應對。農林水產大臣小泉進次郎宣布，最快於6月初將在超市上架每袋約2000日圓（約14美元）的儲備米產品，以緩解市場壓力。永旺（Aeon）集團也宣布，將於6月起在旗下超市銷售來自美國加州 的玫瑰米（Calrose rice）。

時事通訊社引述日本國家消費者事務中心報導，自3月起，中心開始陸續收到消費者就此類「兜售平價大米」網站的諮詢。截至上個月的兩個月內就已高達200起。在許多情況下，受害者是透過社交媒體上的的廣告進入網站。

一對50多歲的夫婦，透過圖片分享應用程式上的廣告訂購了大米，最後卻只是收到一封電子郵件收據，說他們購買了太陽眼鏡。

據悉，儘管政府已於3月釋出約21萬噸儲備米，但截至4月13日，僅有1.9%的米流入市場，顯示儲備米供應仍未充分。為應對需求，商社已開始從台灣、美國等地進口大米。

永旺集團宣布將於6月6日開始在旗下超市銷售來自美國加州的玫瑰米，4公斤裝售價為2894日圓，比日本國產米便宜約15%。玫瑰米米質較軟，黏性比日本米低，適合用於製作義大利 燴飯等料理。

美國駐日大使格拉斯表示，永旺銷售美國產大米對美國農民來說是「歷史性的」，因為日本是「非常重視大米的國家」，「在食品質量方面可能是最挑剔的消費者」。

總體而言，儘管政府與企業已採取措施應對米荒與高漲的米價，但市場供應仍需進一步改善，消費者也應提高警覺，避免受騙。