坎城影展閉幕遇大停電放映中斷 疑人為縱火 影響16萬戶

由於大停電，坎城一家髮廊光線不足，理髮師只好在街上為顧客理髮。 (路透)

法國蔚藍海岸度假勝地坎城附近地區24日發生嚴重大停電，就在坎城影展 （Cannes film festival）閉幕日，影展上午場電影放映一度短暫中斷。主辦單位表示，閉幕典禮不會受到影響，警方懷疑是蓄意縱火造成。

綜合中央社及媒體報導，不願意透露姓名的警方消息人士表示，附近塔訥龍村（Tanneron）變電所失火導致這起於上午10時剛過發生的停電事故，並說變電所可能遭縱火攻擊。

法國電網營運公司全國電力傳輸網絡（RTE）指出，坎城（Cannes）及周邊地區約有16萬戶家庭受到影響。

坎城當地火車站被迫停擺，紅綠燈和行人號誌一片漆黑。十字路口交通一團亂。餐飲業者叫苦連天。咖啡機、冰箱、刷卡機、收銀機等，都無法運作。部分餐廳乾脆趕快結帳，提早結束營業。

法國民眾：「我在等一位從尼斯來的朋友，我們聯絡不上，所以我不知道他會不會來，我的（手機）電池現在沒電，沒有地方充電好像回到1990年代。」

坎城影展工作人員：「我參加『墜落之聲』早上八點三十分的放映，大約播到一半時螢幕突然黑掉了，當時場內的燈還亮著，大約十分鐘後就恢復放映。」

當地恢復供電後，伊朗 導演賈法潘納希（Jafar Panahi）新作「一次簡單的意外」(It Was Just an Accident，暫譯)奪下在影展閉幕式勇奪最高榮譽金棕櫚獎。

本屆坎城影帝后部分，年僅23歲，首次擔任主演的法籍阿爾及利亞裔 女星娜迪亞梅利蒂（Nadia Melliti），以電影「小女兒」（暫譯，The Little Sister）拿下本屆坎城影后。影帝部分則由48歲巴西男星華格納莫拉（Wagner Moura），以電影「秘密特工」（The Secret Agent），成為新科坎城影帝。