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哈佛被禁外籍生 比利時未來女王入學一年憂斷碩士學業

編譯中心／綜合24日電
比利時國王菲利普（左）與封號布拉邦女公爵的王儲伊麗莎白公主（右），攝於2023年5月。資料照片。（路透）
比利時國王菲利普（左）與封號布拉邦女公爵的王儲伊麗莎白公主（右），攝於2023年5月。資料照片。（路透）

美國國土安全部（DHS）部長諾姆22日下令，立即終止哈佛大學的學生與交換訪客計畫（SEVP）認證，雖然聯邦地區法官巴洛茲（Allison Burroughs）隨後裁准暫停執行，但媒體披露，一位歐洲王室成員已受到波及，那就是比利時的未來女王。

路透報導，現年23歲的比利時王儲伊麗莎白公主（Princess Elisabeth）剛完成哈佛大學第一學年的課程，但川普政府對國際學生實施的禁令，可能會危及她繼續在哈佛就讀的資格。

根據此前的報導，川普政府撤銷哈佛大學招收國際學生的能力，代表哈佛不再能招收國際學生，且現有外籍生必須轉學，否則就喪失在美國的法律地位。路透指出，川普政府同時還威脅，要將打擊範圍擴大至其他大學。

比利時王宮發言人范多恩（Lore Vandoorne）表示：「伊麗莎白公主剛完成她在哈佛的第一學年，（川普政府）這項決定的影響將在未來幾天或幾周內逐漸明朗，我們目前正在了解相關情況」。

王宮通訊主管巴爾特（Xavier Baert）補充道，「我們目前正在分析此事，並將靜觀其變，未來幾天和幾周仍可能出現許多變化。」

伊麗莎白公主是比利時王位的繼承人，為菲利普國王和瑪蒂爾德王后伉儷4名子女中的長女，先前已在英國牛津大學取得歷史和政治學的學位，目前正在哈佛大學攻讀為期2年的公共政策碩士課程。

另據「讀賣新聞」報導，面對哈佛校內260名日本籍學生或研究人員也可被迫轉校，東京大學則有意接收受波及的留學生

根據「日本學生支援機構」的調查，2023年度於美國留學的日籍生達1萬3517人，占全體日本留學生的15%，為最大宗。

一位就讀哈佛大學甘迺迪學院的日籍男學生驚訝地表示，「先前沒料到（美國政府）會祭出這種極端措施，要求在學的留學生轉學」。

比利時未來女王的伊麗莎白公主（Princess Elisabeth，右）。(美聯...
比利時未來女王的伊麗莎白公主（Princess Elisabeth，右）。(美聯社)
比利時王儲伊麗莎白（中）2021年7月參加為期3天的演習。（美聯社資料照）
比利時王儲伊麗莎白（中）2021年7月參加為期3天的演習。（美聯社資料照）

哈佛大學 川普 留學生

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