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德國1大考量…重兵部署立陶宛 二戰後首支海外常駐軍

編譯中心／綜合23日電
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德國「重型作戰部隊」部署立陶宛，總理梅爾茨22日在立陶宛參加德國第45裝甲旅成立儀式，這是二戰後德國首支海外常駐軍。（路透）
德國「重型作戰部隊」部署立陶宛，總理梅爾茨22日在立陶宛參加德國第45裝甲旅成立儀式，這是二戰後德國首支海外常駐軍。（路透）

俄羅斯對歐洲安全構成長期威脅之際，德國加強對北約東翼的承諾。德國陸軍第45裝甲旅22日在立陶宛首都維爾紐斯正式成立，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）與立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）出席組建儀式，展現深化雙邊軍事合作的決心。

梅爾茨21日訪問立陶宛，參加於維爾紐斯大教堂廣場舉行的德國陸軍第45裝甲旅正式組建儀式，該裝甲旅亦稱「立陶宛旅」，是德國二戰以來首支常駐海外的軍事部隊。來自不同單位的近千名士兵在廣場上列隊，吸引數百名當地民眾觀禮。

瑙塞達致詞表示，此次部署是立陶宛歷史上的重要時刻，顯示兩國共享價值與戰略夥伴關係持續深化。

梅爾茨強調，「立陶宛的安全即為德國安全，維爾紐斯的防衛就是柏林的防衛」，德國承諾不僅止於言語，也會以行動實現。他指出，俄羅斯的侵略主義不僅威脅到烏克蘭的領土完整，也威脅到整個歐洲的共同安全，因此德國決定部署一支完整旅級部隊在立陶宛。梅爾茨強調：「任何挑戰北約的人都必須知道，我們已經做好了準備。任何威脅任何盟友的人都必須知道，整個聯盟將共同保衛北約的每一寸領土。」

立陶宛國防部長薩卡利埃內對德國所付出的努力表達誠摯感謝。她指出，過去立陶宛曾多次遭受外國占領，長期感到被遺棄與背叛，如今有盟軍常駐一起守護人民與立陶宛國土，是歷史性的改變。

德國國防部長佩斯托瑞斯也出席儀式，他表示，德軍在立陶宛部署部隊，是德國身為歐洲最強大經濟體，對區域安全應盡責任的具體展現。新成立的德國旅將具備作戰能力，並駐守前線。

立陶宛國防部指出，德國第45裝甲旅已於今年4月1日完成指揮部運作建置，目前約有500名德軍駐紮當地，並預計在2027年達成完整戰力規模，屆時將部署約5000名軍事與文職人員。

德國 立陶宛 國防部

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