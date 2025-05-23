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丹麥2040年底前退休年齡提高至70歲 成歐洲最高國家

中央社／哥本哈根23日綜合外電報導
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丹麥國會22日通過法律，旨在2040年底前將退休年齡從目前的67歲提高至70歲。圖為丹麥首都哥本哈根5月1日舉辦的一場勞工節活動。（歐新社）
丹麥國會22日通過法律，旨在2040年底前將退休年齡從目前的67歲提高至70歲。圖為丹麥首都哥本哈根5月1日舉辦的一場勞工節活動。（歐新社）

丹麥國會22日通過法律，旨在2040年底前將退休年齡從目前的67歲提高至70歲，這將使丹麥成為退休年齡最高的歐洲國家。

法新社報導，丹麥自2006年起將官方退休年齡和預期壽命掛勾，並每隔5年修訂1次。

丹麥的退休年齡將在2030年提高至68歲，在2035年將升至69歲。

新法律規定，所有在1970年12月31日之後出生的人，其退休年齡為70歲。

現年47歲的丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）屬於社會民主黨（Social Democrats），她去年表示一旦退休年齡提高至70歲，她準備好重審這項制度。

她去年8月告訴丹麥「百林日報」（Berlingske Tidende）：「我們不再認為退休年齡應自動增加。」

英國廣播公司（BBC）報導，丹麥首都哥本哈根過去幾週爆發工會支持的示威，抗議提高退休年齡。

丹麥國會昨天投票前，一個丹麥工會聯盟的主席拉斯穆森（Jesper Ettrup Rasmussen）指出，提高退休年齡的提案「完全不公平」。

他說：「丹麥經濟體質健康，退休年齡卻是全歐盟最高。」

他還談到：「更高的退休年齡代表（人們將）失去享有有尊嚴的老年生活的權利。」

退休 投票 民主黨

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