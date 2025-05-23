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英法院急喊停 查哥斯群島主權移交模里西斯協議生變

編譯中心／綜合22日電
查哥斯群島抗議人士22日在英國倫敦高等法院外舉行聽證會前示威，英國政府因最後一刻的禁令，而暫時無法完成有關查哥斯群島協議的談判。（歐新社）
查哥斯群島抗議人士22日在英國倫敦高等法院外舉行聽證會前示威，英國政府因最後一刻的禁令，而暫時無法完成有關查哥斯群島協議的談判。（歐新社）

英國原訂22日與模里西斯簽署一項關於查哥斯群島協議，但倫敦高等法院最後一刻下達禁制令，暫時阻止這項協議的簽署，協議目的在確保英國與美國在狄耶戈加西亞島（Diego Garcia）空軍基地的未來。

英國原訂22日簽署一項金額高達數十億美元的協議，將放棄查哥斯群島（Chagos Islands）主權，以移交給非洲國家模里西斯，但高等法院最後一刻下達的禁制令，迫使英國政府暫時喊卡。

這項協議的細節最早於去年10月曝光，根據一項99年的租約，英國將以平均每年1.01億英鎊（約1.3億美元）的價格繼續租用狄耶戈加西亞島戰略軍事基地。狄耶戈加西亞島是查哥斯群島中的最大島嶼。

然而在狄耶戈加西亞島出生、英國籍的杜加斯（Bernadette Dugasse）和龐皮（Bertrice Pompe）批評此協議完全未諮詢查哥斯群島島民而提出法律行動後，倫敦高等法院在最後一刻發出禁制令。

根據法院命令，本案預定上午10時30分審理。

許多查哥斯群島僑民，當中不少人50多年前被迫離開家園最後定居英國。他們表示，他們無法支持未向他們諮詢的協議。

批評者也抨擊這項協議形同讓步，正中北京下懷。中國與模里西斯雙方有密切的貿易關係。

據英國廣播公司（BBC）報導，首相施凱爾（Keir Starmer）表示，這項租用協議是維護其軍事基地長期未來和加強英國國家安全的唯一方法。

狄耶戈加西亞島戰略軍事基地由美軍和英軍共同運營。施凱爾在諾斯伍德軍事基地（Northwood Headquarters）發表講話時稱：「美國川普總統（Donald Trump）等盟友都對這項協議表示歡迎。我們不能把這片基地割讓給那些試圖傷害我們的人。」

施凱爾強調，若不達成協議，英國將無法阻止中國或其他國家在外島上建立基地、或在英軍基地附近進行聯合軍事演習。

與此同時，有美國媒體引述反對聲音報導，放棄查哥斯群島這一殖民地對英國而言是「自殘行為」，將使群島面臨俄羅斯或中國等外國勢力介入的風險。 

英國首相施凱爾表示，將查哥斯群島主權給模里西斯協議是維護其軍事基地長期未來和加強...
英國首相施凱爾表示，將查哥斯群島主權給模里西斯協議是維護其軍事基地長期未來和加強英國國家安全的唯一方法。(路透)

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