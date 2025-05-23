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2天降4個月雨量 澳洲洪災至少3死逾5萬人受困

編譯中心／綜合22日電
澳洲東南沿岸遭暴雨導致洪災，至少已造成三人死亡；圖為洪水22日包圍澳洲雪梨北部Port Macquarie房屋。（美聯社）
澳洲東南沿岸遭暴雨導致洪災，至少已造成三人死亡；圖為洪水22日包圍澳洲雪梨北部Port Macquarie房屋。（美聯社）

澳洲東南沿岸地區近日遭遇暴雨導致的洪患，目前已經造成三人死亡，當地城鎮之間交通中斷，超過5萬民眾受困。當局官員22日警告，預計未來24小時會有更多強降雨。

路透報導，澳洲新南威爾斯州（New South Wales）獵人谷（Hunter Valley）和中北岸（Mid North Coast）地區的幾個鄉村小鎮遭遇嚴重洪患，中北岸地區的大部分區域直到22日還會面臨更多強降雨。

僅僅兩天，暴風雨就已為新南威爾斯州部分地區帶來超過四個月的降雨。

新南威爾斯州州長柯民思（Chris Minns）於記者會說道：「我還必須說，我們接下來24小時會聽到更多壞消息，這場天災對於該社區而言是很嚴重。」

中央社引述法新社報導，相關當局表示，超過5萬人受困，部分河流在22日晚間仍然會達到最高水位。

當地警方指出，澳洲大城雪梨以北300多公里的塔里市（Taree）附近一間遭洪水淹沒的房屋中，發現一位63歲男子的遺體，同時在中北岸地區的洪水中發現另一具遺體，據信是一名30多歲失蹤男子。

警方還說，在科夫斯港（Coffs Harbour）以西的一輛車內，還發現了一位60歲女性的遺體。

警方也提到，他們仍在搜尋一名失蹤男子。

據報導，當局派出直升機、船隻和無人機進行大規模搜救，還有民眾爬上屋頂躲避不斷高漲的洪水。

麥克利河（Macleay River）河畔農業中心肯普賽鎮（Kempsey）鎮長林因（Kinnie Ring）表示，肯普賽鎮在毫無預警的情況下就被洪水包圍。

林因說，光是她所在的地方政府轄區，就有超過2萬人與外界隔絕，其中許多人無法獲得藥物或物資。

澳洲東南沿岸地區遭遇暴雨導致的洪患。(歐新社)
澳洲東南沿岸地區遭遇暴雨導致的洪患。(歐新社)

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