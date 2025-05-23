我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

坎城影展／舒淇絕美低胸禮服登紅毯 新片掌聲7分鐘

南韓總統大選選情緊繃 支持率首呈現「個位數差距」

泰稻米收購案影響出口競爭力 前總理盈拉判賠100億泰銖

編譯中心／綜合22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
泰國前總理盈拉在位時期啟動稻米收購計畫，遭最高行政法院判定須為部分疏失負起責任，裁定判賠國家100億泰銖。（美聯社）
泰國前總理盈拉在位時期啟動稻米收購計畫，遭最高行政法院判定須為部分疏失負起責任，裁定判賠國家100億泰銖。（美聯社）

泰國最高行政法院22日判定，流亡的前總理盈拉（Yingluck Shinawatra）要為她在位時期的稻米收購案中的部分疏失負起責任，裁定盈拉要賠國家100億泰銖（約3億美元）。

中央社報導，盈拉在位時期啟動稻米收購計畫，這項計畫從2011年到2014年，由政府以高於市價價格向農民購買稻米。但政策屢遭批評，批評人士認為，這不但造成財政損失，也影響泰國稻米出口競爭力。

2014年5月泰國憲法法院因為一起職務調動案判定盈拉瀆職而將她解職，盈拉被迫下台。2015年1月，盈拉因稻米收購案被國會彈劾。2017年8月底在最高法院要宣判盈拉有罪前，盈拉潛逃出國。

2016年10月財政部要求盈拉賠償國庫損失，財政部認為稻米收購案造成國庫5369億泰銖損失，要求盈拉賠償356億泰銖，盈拉因此告上中央行政法院。

中央行政法院認為這項採購案是國家政策，且沒有證據認為盈拉有直接下指導棋，在2021年撤銷財政部的要求。

財政部因此告上最高行政法院，最高行政法院22日做出判決，撤銷財政部要盈拉賠償356億泰銖的要求，但是認定盈拉要對稻米採購中涉貪的部分負責任，裁定盈拉要賠償100.28億泰銖。

最高行政法院認定盈拉不需要為稻米收購計畫所造成的整體損失負責任，這部分應由計畫執行的官員承擔，但做為總理兼國家稻米政策委員會主席，盈拉只出席過一次委員會議，且忽視了國家反貪腐委員會（NACC）及審計署的多次警告，因此未能履行職責。

曼谷郵報（Bangkok Post）指出，最高行政法院的判決為最終判決，不過目前不清楚盈拉要如何支付賠償。盈拉逃出泰國後，部分資產遭到凍結，包括她在曼谷的房產，但房產目前還未被拍賣。

財政部 泰國 央行

上一則

2天降4個月雨量 澳洲洪災至少3死逾5萬人受困

下一則

英法院急喊停 查哥斯群島主權移交模里西斯協議生變

延伸閱讀

財政部：明年起停止鑄造1分硬幣

財政部：明年起停止鑄造1分硬幣
警員性侵還錄像 判賠少年與家長80萬

警員性侵還錄像 判賠少年與家長80萬
造假文件助中國詐騙分子開戶 泰國銀行行員遭逮

造假文件助中國詐騙分子開戶 泰國銀行行員遭逮
玩忽職守？曼谷塌樓案逮17人 中鐵十局總經理張傳令被捕

玩忽職守？曼谷塌樓案逮17人 中鐵十局總經理張傳令被捕

熱門新聞

法國模特兒Thylane Blondeau曾被譽為「世界上最美的女孩」，如今她已24歲，模樣和過去大不相同。（取材自Instagram）

法「世上最美女孩」長大了 18年後變這樣、還有多重身分

2025-05-15 02:00
土耳其總統厄多安抓著馬克宏的手指不放超過10秒，引發熱議。(擷自X@ EOC-News)

在幹嘛…厄多安怪異握手引熱議 馬克宏想抽手卻抽不掉

2025-05-18 17:15
中國駐英國大使館提醒在英中國公民注意加強安全防範，避免失聯；圖為倫敦倫敦希斯洛機場的入境標示。(路透)

英國多名中國人失蹤？中國大使館揭謎底…前兩天還在示警

2025-05-15 12:42
在這張北韓政府提供的照片中，北韓國家領導人金正恩（右二）攜女兒金主愛（右三，右下角）於4月25日出席了在西部港口南浦舉行的新驅逐艦揭幕儀式。(美聯社)

北韓新驅逐艦下水典禮發生嚴重事故 金正恩震怒下令嚴辦

2025-05-21 21:02
土耳其外交部長費丹（中）主持俄國（右）與烏克蘭（左）之間的會談。美聯社

俄烏談判不到兩小時就落幕 烏克蘭：莫斯科要求行不通

2025-05-16 09:31
法國一家餐廳老闆殺人後將死者煮成燉菜。圖為示意圖，非新聞當事人事時地物。(取材自https://unsplash.com/@orhakim)

法餐廳老闆殺人分屍做成燉菜 煮到「骨肉分離」

2025-05-20 03:00

超人氣

更多 >
川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…

川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…
川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

徹夜討論 眾院215-214通過川普「又大又美」預算案

徹夜討論 眾院215-214通過川普「又大又美」預算案
缺乏這項維生素 罹心臟病風險增10%

缺乏這項維生素 罹心臟病風險增10%
口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛

口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛