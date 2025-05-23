北韓射巡弋飛彈 韓媒：為軍艦下水失敗挽顏面 還有1目的

一艘北韓驅逐艦22日在清津出海時發射巡航飛彈，船上覆蓋著一塊藍色防水布。 （美聯社）

南韓 軍方表示，北韓 22日上午發射數枚巡弋飛彈，落入東海。由於這次試射飛彈時間點正好落在北韓官媒報導前一天驅逐艦入水事故之後，南韓媒體推測，可能是為安撫軍心、挽回顏面。

韓聯社報導，南韓合同參謀本部表示，北韓在當地時間22日上午9時左右，從咸鏡南道宣德一帶發射數枚巡弋飛彈，之後落入東海。

聯參表示，軍方已提前掌握北韓射彈跡象並加強戒備，韓美情報部門正在分析導彈具體參數，不排除北韓從海上發射飛彈的可能性。

北韓今年2月曾公開試射參考俄製對艦飛彈所研發的新型地對艦巡弋飛彈。韓聯社報導，有意見認為，北韓可能改良飛彈成為艦對地或艦對艦飛彈，並進行測試。

韓聯社與京鄉新聞等南韓媒體也指出，在22日發射飛彈前不久，朝鮮中央通信社（KCNA）剛報導了21日舉行的5000噸級驅逐艦下水儀式發生重大事故的消息，發射飛彈可能是為證明其軍事能力，安撫軍心並挽回顏面。

這是北韓時隔14天再次發射導彈，最近一次是在本月8日發射短程彈道導彈。南韓軍方通常只公布北韓發射彈道導彈的消息，而不會另行公布巡航導彈發射情況。根據聯合國安理會對北韓制裁決議，北韓被禁止發射彈道導彈。

另據韓聯社報導，南韓統一部發言人具炳衫19日表示，統一部確認北韓去年8月將韓朝邊境 板門店北韓一側的「統一閣」更名為「板門館」，並掛出新匾額。

具炳衫表示，考慮到北韓去年起基於「敵對兩國關系論」在各方面加速推進「去統一」政策，北韓此舉或為其一環。