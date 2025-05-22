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日本山手線故障首班車即停駛 速食店道歉「趕不及上班」

記者雷光涵／即時報導
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日本東京JR山手線因為設備異常今晨從首班車起，山手線內環、外環方向全面停駛，直至上午8時半左右才恢復全線運行，但運行班次大幅減少。示意圖，男子在JR山手線月台休息。(美聯社)
日本東京JR山手線因為設備異常今晨從首班車起，山手線內環、外環方向全面停駛，直至上午8時半左右才恢復全線運行，但運行班次大幅減少。示意圖，男子在JR山手線月台休息。(美聯社)

日本東京JR山手線因為設備異常今(23)晨從首班車起，山手線內環、外環方向全面停駛，直至上午8時半左右才恢復全線運行，但運行班次大幅減少。由於正值通勤通學的尖峰時段，民眾怨聲載道，有速食餐廳的幾位員工趕不及上班，店員頻頻為服務速度變慢而致歉。

根據JR東日本的說法，昨晚10時之前接獲山手線外環（順時鐘）列車車掌通報，列車的集電弓有放電的現象。經檢查後發現數輛列車的集電弓出現扭曲損傷。JR決定暫停外環方向運行，並檢查設備，結果在新橋站附近發現架空線設備異常。

由於復原作業耗時，今晨從首班車起，山手線兩個方向的列車全面停駛，京濱東北線也受此影響，自品川站至東十條站之間停駛。日本時間上午6時，京濱東北線先恢復運行。山手線內環（逆時鐘）於上午7時08分恢復，外環於8時26分恢復。

JR東日本提醒，山手線內外環班次均大幅減少，可能會比平時花更多時間通勤。平常會在新橋站下車、住在武藏野市的60多歲男性對NHK表示：「今天早上出門時得知山手線停駛，非常驚訝。我改搭平時不會坐的路線前來。希望以後能儘早通知民眾運行狀況的變化。」

每日新聞報導，JR山手線因故停駛，衝擊上班上學的尖峰時段，對乘客造成了重大影響。在JR澀谷站驗票口前，設置一塊白板，顯示山手線停駛的訊息，眾多乘客駐足查看。住在埼玉縣、在澀谷轉乘的50歲上班族男性表示：「我知道山手線從首班車就沒運行，但還是得上班，所以還是來了。聽說內環每15分鐘才有一班車，這樣根本趕不上上班時間。」他無奈地嘆氣。

國中二年級男學生急匆匆地往驗票口走，表示：「雖然能到學校，但一定會遲到。」在澀谷站前的速食餐廳，店員大聲向顧客說明：「今天可能會花比較久的時間，真的很抱歉。」提供餐點的速度顯然受到影響，等候時間約達20分鐘。另一位店員邊招呼客人邊說：「因為山手線停駛，有幾位工作人員沒辦法來上班，真的很抱歉。」

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