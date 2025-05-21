女神卡卡新加坡開唱 亞洲唯一表演地 效益估1.5億美元

美國歌手女神卡卡(Lady Gaga)本周在新加坡開唱，預計對當地娛樂、交通等產業帶來經濟效益可達新幣2億元；圖為卡卡在巴西演唱會的造型。（取材自Instagram）

美國歌手女神卡卡 (Lady Gaga)在新加坡 開唱，當地媒體報導，經濟專家指出演唱會經濟效應很大，因新加坡是她這次在亞洲開演唱會的唯一地點，大量粉絲前來，對新加坡娛樂、交通等產業帶來相關收益可望達新幣2億元(約1.5億美元)。

39歲的女神卡卡本周在新加坡舉辦Lady Gaga in Singapore演唱會，新加坡媒體聯合早報報導，馬來亞銀行經濟師李順榮指出，演唱會吸引亞洲其他地區的大量粉絲前來，對新加坡的娛樂、飯店、航空公司、餐飲業和零售業有利，與演唱會有關的旅遊收益，預計可能達到介於新幣1億元至2億元之間。

東方匯理財富管理亞洲首席策略師陳達德指出，若以演唱會場次來看，女神卡卡舉辦四場演唱會，比美國流行音樂天后泰勒絲 Ta(ylor Swift)過去來新加坡開唱少兩場，出席者總數較少，對新加坡整體經濟貢獻預計低於泰勒絲。

陳達德說，新加坡政府尋求舉辦大型活動的機會，為外國旅客提供來新加坡的理由，讓新加坡商家直接或間接獲益，要維持這方面的增長，新加坡必須繼續尋求舉辦可惠及不同領域的國際大型活動契機，並確保接下來數年都有這類活動安排。

報導指出，演唱會對新加坡經濟貢獻不容小覷，英國酷玩樂團(Coldplay)和泰勒絲分別在去年1月和3月間在新加坡開唱，新加坡經濟去年第一季較同期增長2.7%，其中藝術、娛樂、住宿等產業獲益都有增加。