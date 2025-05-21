35天長跑3800公里穿越澳洲 31歲英男創世界紀錄

英國籍31歲超級耐力運動員谷吉。(歐新社)

英國籍31歲超級耐力運動員谷吉(William Goodge)，經過35天約3800公里的疲憊征途，打破了長跑橫越澳洲 的世界紀錄。

英國廣播公司(BBC)報導，谷吉今年4月15日從澳洲西岸的伯斯科特索海灘(Cottesloe Beach)展開3800公里長跑，19日下午抵達澳洲東岸的邦代海灘，他的父親陪在身邊。

谷吉在這趟長征中每天跑約100公里，相當於兩次半的馬拉松。他在母親亞曼達2018年因癌症 逝世後開始跑馬拉松，這次長跑也為英國、美國和澳洲的癌症慈善活動募款。

長跑穿越澳洲的舊世界紀錄是滕博爾(Chris Turnbull)在2023年所創，他當時跑了39天。2022年，澳洲電氣技師布羅克曼(Nedd Brockmann)花了47天跑完同一條路線，為慈善活動募得鉅款。

谷吉抵達終點線後對當地媒體說，這次長跑「就像一場沒完沒了的循環惡夢」。他對「雪梨晨鋒報」說：「前九天極具挑戰性…但必須告訴身體和心智，即使很掙扎也要堅持下去，終究會克服難關。」谷吉抵達終點後，隨即在邦代海灘獻上一束花紀念已故母親。

一路上，谷吉的腳趾甲脫落，雙腳開始潰爛，有時還因骨頭疼痛導致睡眠斷斷續續，進而出現幻覺。谷吉說，想著母親抗癌過程是長跑中很重要的一部分，這讓他忘記自己的痛苦。

谷吉也是長跑橫越美國的英籍最快男子紀錄保持人，他在55天內從西岸洛杉磯 跑到東岸紐約。