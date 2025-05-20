為飽受苦難烏克蘭祈禱 教宗私下接見澤倫斯基夫婦

新任教宗良十四世18日私下接見烏克蘭總統澤倫斯基夫婦。 （取材自烏克蘭總統府）

教宗 良十四世(Pope Leo XIV)18日首次以天主教領袖身分，私下接見烏克蘭 總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky)及其妻子歐倫娜（Olena Zelenska）。他在稍早前的祈禱強調，希望「飽受苦難的烏克蘭」獲得和平。此次會晤發生在澤倫斯基出席教宗就職彌撒後，並與美國副總統JD·范斯（JD Vance）握手的同一天。

根據中央廣播電台報導，在教宗的就職彌撒後，他在祈禱中強調，「飽受苦難的烏克蘭正等待談判磋商，以最終實現公正持久的和平」。澤倫斯基隨後與教宗握手，並與妻子一同獲得私下接見。根據梵蒂岡公布的影片，教宗以柔和的語氣對澤倫斯基表示：「很高興再度和你見面」，並為他們的久候致歉。會後，雙方依照慣例交換了禮物。

此次私下接見是教宗18日僅進行的私下接見之一，另一位受接見的是秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte），教宗曾在秘魯傳教20年，並擁有秘魯國籍。

澤倫斯基在通訊軟體Telegram發文回應，感謝教宗在彌撒中提及公正和平的必要性，並表達對烏克蘭人民的關注。

另據中央社引述法新社報導，俄羅斯19日將國際特赦組織列為「不受歡迎組織」，禁止該團體的活動，同時指控該團體是策畫全球「反俄情緒」計畫的中心，並由烏克蘭政府的幫凶資助。

這份聲明提及，國際特赦組織「傾盡全力加劇該地區的軍事對抗、為烏克蘭新納粹分子的罪行辯護、呼籲加強對其的資助，並支持在政治與經濟上孤立我國」。

俄羅斯政府聲稱自己正為烏克蘭「去納粹化」而戰，烏克蘭當局、西方及獨立專家屢次駁斥這項說法，稱這是克里姆林宮毫無根據的宣傳。

國際特赦組織在其官網指稱，俄國對烏克蘭的軍事攻擊是「侵略戰爭」；俄國「言論自由、和平集會和結社的權利仍受到嚴重限制」，當地宗教團體、兒童和 LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）等群體遭到「肆意迫害」。