脫歐後「歷史性」破冰 英歐強化國防、貿易、漁業…結盟

英國與歐盟19日達成協議，彼此取消部分貿易壁壘，加強在國防事務合作；圖為歐盟執委會主席馮德萊恩（左起）與英國首相施凱爾、歐盟理事會主席柯斯塔在英歐峰會前合影。（新華社）

在美國川普政府掀起全球局勢動盪之際，英國與歐盟 19日達成協議，彼此取消一些貿易壁壘，並在國防事務方面合作，這是英國2020年脫離歐盟以來最重要的重新設定雙邊關係的協議。

英國官員表示，此次與歐盟官員在倫敦簽署涵蓋安全、能源、貿易、旅遊與漁業等多項議題的協議，象徵雙方迎來「歷史性的一天」，也為英歐關係揭開「全新篇章」，結束多年來緊繃的脫歐後關係。

首先，這項全面協議將簡化英國食品與飲料的進出口流程，減少企業面對的繁文縟節，這些規定過去導致邊境 卡車大排長龍。一些針對動植物產品的例行檢查也將全面取消，使英國香腸與漢堡肉等商品得以重新銷往歐盟。

在安全與防務方面，英國與歐盟達成一項新夥伴關係，為英國國防產業參與歐盟提出的「歐洲安全行動」國防基金鋪路，該基金規模預料高達1500億英鎊（約2000億美元），此外，英國武器製造商有望參與歐盟採購項目，為英國軍火製造商參與歐盟的採購項目打開了大門。

漁業則是峰會前協商中最敏感、最棘手的議題之一。新協議將延長歐盟漁船在英國水域的捕魚權至2038年，這點為布魯塞爾所極力爭取，因現行協議將於明年到期。

對英國旅客而言，這項協議至少有一項利多—未來他們可在歐盟機場使用更多電子通關閘門（eGates），無需再逐一接受人工查驗護照。英國政府表示，這項安排有望終結「令人頭痛的邊境排隊長龍」。

英國也將爭取重新加入歐盟的Erasmus+交換學生計畫，以及推動一項設有期限的青年簽證 計畫。根據文件內容，青年簽證計畫「應確保提供專屬簽證途徑，並確保參與總人數雙方均可接受，這是歐盟的一大收穫」。

英國也與歐盟達成協議，將連結碳排放交易市場，減少貿易摩擦並避免碳邊境稅。此舉將提升碳市場流動性，為雙方產業帶來一致的碳價訊號，降低合規成本，特別對中小企業有利。

英、歐雙方也認同應與原籍國與中轉國合作，並防止難民非法橫渡英吉利海峽。施凱爾政府可望藉此削減右翼英國改革黨領袖法拉吉帶來的選舉壓力。

英國政府堅稱，與歐盟達成的最新協議並未背離脫歐立場，「符合政府所列出的底線—不重返單一市場、不重返關稅同盟，也不恢復人員自由流動」。

然而，法拉吉與保守黨黨魁巴登諾克等批評者，對協議細節表達強烈不滿。巴德諾赫表示：「我們又要被迫接收布魯塞爾制定的規則。」