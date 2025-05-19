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葡萄牙大選：執政黨贏最多席但未過半 極右翼聲勢上升

中央社／里斯本18日綜合外電報導
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葡萄牙極右翼政黨「夠了」(Chega)主席溫圖拉(Andre Ventura)18日慶祝該黨在大選中大有斬獲。(歐新社)
葡萄牙極右翼政黨「夠了」(Chega)主席溫圖拉(Andre Ventura)18日慶祝該黨在大選中大有斬獲。(歐新社)

葡萄牙國會18日提前舉行大選，中右翼的執政黨贏得最多席次，但又一次未能獲得國會過半數；而極右翼政黨 「夠了」（Chega）得票率向上提升。

葡萄牙這場三年來第三次的大選結果，有可能加劇這個北大西洋公約組織（NATO）和歐洲聯盟（EU）成員國的政治不穩定。值此之際，歐盟面臨日益加劇的全球貿易緊張局勢，並正努力加強防禦力量。

在接近完成的官方計票結果，總理蒙特內哥羅（Luis Montenegro）的民主聯盟（Democratic Alliance，AD）獲得32.7%的選票，而社會黨（PS）和反建制政黨「夠了」（Chega）幾乎並列第二。

這結果讓「民主聯盟」在國會230席中增至89席，但仍少於過半數執政的116席。

社會黨獲得23.4%的選票，這是幾十年來的最差成績；緊追在後的「夠了黨」得票22.6%，兩黨各得58席。

新興的親商政黨「自由倡議黨」（Initiative Liberal ,IL）贏得9席，而執政黨即使有此黨力挺，仍需要「夠了黨」的支持，才能湊足多數席次以順利通過法案。

蒙特內哥羅拒絕與「夠了黨」結盟，說此黨「不可靠」且「不適合治理」。

里斯本大學（University of Lisbon）政治學者羅柏 （Marina Costa Lobo）告訴法新社：「目前尚不清楚此一結果是否能提高政府的治理能力」，並說「夠了黨」是「今晚的大贏家」。 

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