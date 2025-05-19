歐洲歌唱大賽 24歲青年飆高音 為奧地利捧回第二冠

奧地利歌手JJ以歌劇風格歌曲Wasted Love，奪2025年歐洲歌唱大賽冠軍。(美聯社)

奧地利歌手JJ以歌劇風格歌曲Wasted Love，奪得2025年歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）冠軍。

中央社引述法新社報導，經過歐洲各國評審團和來自歐洲等地區觀眾的投票 ，JJ帶領奧地利再度登上冠軍寶座。2014年奧地利絡腮鬍變裝歌后伍斯特（Conchita Wurst）以Rise Like a Phoenix首度奪冠。

歐洲歌唱大賽是全球最大規模的現場音樂電視賽事，本屆盛會開票過程緊張刺激，直到18日清晨才揭曉結果，奧地利以436分勝出，領先以色列 的357分和愛沙尼亞的356分。

24歲的假聲男高音JJ表示：「感謝歐洲，是你們讓我的夢想得以成真。」

JJ的本名是約翰尼斯．皮奇（Johannes Pietsch）。

奧地利總理史托克（Christian Stocker）說：「這是多麼了不起的成就！熱烈祝賀你贏得勝利，JJ正在創造奧地利音樂歷史。」

歐洲歌唱大賽在瑞士舉行，主辦城市巴塞爾為迎接這場盛事，巴塞爾投入6000萬瑞士法郎（約7186萬美元）籌備活動，在城市內興建演場主場地，資安與公共安全設施、迎賓活動與大眾交通運輸等主要工作占主要開銷。大賽自11日活動開幕以來，已湧進上萬名遊客，城市行銷出擊，老城區也變身為藝術舞台展場。