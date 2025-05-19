我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

28歲女內華達遇大雪受困3周 靠吃野菜+喝融雪維生獲救

收到Undue信別扔 這表示你有一筆欠款官方已代繳

新教宗就任 籲停止剝削大自然、邊緣化窮人

編譯高詣軒／綜合報導
美國芝加哥出生的普雷沃斯特，剛當選新的天主教教宗，名號良十四世，18日在梵蒂岡聖伯多祿廣場主持自己的就職彌撒。(美聯社)
美國芝加哥出生的普雷沃斯特，剛當選新的天主教教宗，名號良十四世，18日在梵蒂岡聖伯多祿廣場主持自己的就職彌撒。(美聯社)

羅馬天主教教宗良十四世18日在梵蒂岡聖伯多祿廣場主持就職彌撒，他在講道時呼籲人類停止剝削大自然資源及邊緣化窮人，以此展開他的教宗任期並奠定基調。

美國副總統范斯、國務卿魯比歐和烏克蘭總統澤倫斯基等逾150國政要參加教宗就職彌撒，台北由前副總統陳建仁代表出席。

良十四世在就職彌撒講道說，希望以「愛」和「團結」服務信眾，讓教會成為世界和平的推力，「我們第一個重大心願是有個團結的教會，這是團結與共融的標誌，將成為世界和解的潛移默化力量」。良十四世矢言維護天主教會傳統，稱自己不會像獨裁者。

良十四世18日在梵蒂岡聖伯多祿廣場向信徒揮手 。(美聯社)
良十四世18日在梵蒂岡聖伯多祿廣場向信徒揮手 。(美聯社)

良十四世說，當今仍然看到太多的不和、太多傷口，這些是由仇恨、暴力、偏見、對差異的恐懼，以及掠奪地球資源、邊緣化窮人的經濟模式所造成。他提醒聽眾不要封閉在自己的小團體。

良十四世在彌撒尾聲說，希望談判能為受難的烏克蘭帶來公正與持久和平。他並為加薩挨餓的民眾祈禱，但未像前教宗方濟各生前為加薩禱告時，提及遭巴勒斯坦武裝分子綁架的人質。梵蒂岡說，良十四世在18日已會晤烏克蘭總統澤倫斯基。澤倫斯基先排隊與良十四世握手，並偕同妻子歐倫娜一起獲得新任教宗私下接見。根據教廷公布的影片，聲音柔和的良十四世告訴澤倫斯基「很高興再見到你」。

美聯社報導，良十四世當天的講道將為其教宗任期設定基調。鑒於美國等地天主教會走向極端化，美國籍的良十四世此時呼籲團結具重要性。

良十四世在彌撒時接受羊毛披帶(pallium)和漁人權戒(The Ring of the Fisherman)兩項重要象徵，前者象徵牧者帶領羊群，好比教宗帶領信徒，後者將成為良十四世正式印信，淵源是耶穌曾要使徒伯多祿撒網捕魚。

美聯社說，良十四世穿戴兩件物品時情緒激動，宛如開始體會責任重擔。

中國未在教廷公布的出席名單，北京先前也沒派員出席前教宗方濟各4月的喪禮。出席名單最受關注者包括以色列總統赫佐格，方濟各曾多次譴責以色列攻擊加薩，以國在方濟各喪禮僅派駐教廷大使參加，被視為刻意降階。

教宗 方濟各 澤倫斯基

上一則

哈瑪斯軍事領袖遺體 加薩南部地道尋獲

下一則

李在明：不應全押注美韓聯盟 倡總統任期4年得連任1次

延伸閱讀

美俄明早通話 英德法搶先致電川普籲1事

美俄明早通話 英德法搶先致電川普籲1事
澤倫斯基傳與范斯討論「雙普」通話 感謝教廷為和平發聲

澤倫斯基傳與范斯討論「雙普」通話 感謝教廷為和平發聲
手握得尷尬…范斯與澤倫斯基 白宮爭吵後首次會談

手握得尷尬…范斯與澤倫斯基 白宮爭吵後首次會談
灣區學者張智北：全球關注新教宗路線

灣區學者張智北：全球關注新教宗路線

熱門新聞

中國網紅「豪哥哥」團隊改編印度神曲「剛買的飛機被打啦」，火爆全球。（取材自百度）

中國網紅改編印度神曲「剛買的飛機被打啦」火爆全球 印度抗議

2025-05-11 19:04
土耳其總統厄多安抓著馬克宏的手指不放超過10秒，引發熱議。(擷自X@ EOC-News)

在幹嘛…厄多安怪異握手引熱議 馬克宏想抽手卻抽不掉

2025-05-18 17:15
中國駐英國大使館提醒在英中國公民注意加強安全防範，避免失聯；圖為倫敦倫敦希斯洛機場的入境標示。(路透)

英國多名中國人失蹤？中國大使館揭謎底…前兩天還在示警

2025-05-15 12:42
法國模特兒Thylane Blondeau曾被譽為「世界上最美的女孩」，如今她已24歲，模樣和過去大不相同。（取材自Instagram）

法「世上最美女孩」長大了 18年後變這樣、還有多重身分

2025-05-15 02:00
土耳其外交部長費丹（中）主持俄國（右）與烏克蘭（左）之間的會談。美聯社

俄烏談判不到兩小時就落幕 烏克蘭：莫斯科要求行不通

2025-05-16 09:31
以色列鎖定襲擊南加薩甘尤尼斯的「歐洲醫院」下方指揮設施，13日可見遇襲地點出現大洞。(美聯社)

沙媒：哈瑪斯軍事領袖辛瓦 遺體在加薩南部地道尋獲

2025-05-18 09:19

超人氣

更多 >
「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…

「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…
孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕

孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕
拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期

拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期
前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼

前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼
黃石公園7死車禍 罹難者身分公布 3人來自南加

黃石公園7死車禍 罹難者身分公布 3人來自南加