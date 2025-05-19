新教宗就任 籲停止剝削大自然、邊緣化窮人

美國芝加哥出生的普雷沃斯特，剛當選新的天主教教宗，名號良十四世，18日在梵蒂岡聖伯多祿廣場主持自己的就職彌撒。(美聯社)

羅馬天主教教宗 良十四世18日在梵蒂岡聖伯多祿廣場主持就職彌撒，他在講道時呼籲人類停止剝削大自然資源及邊緣化窮人，以此展開他的教宗任期並奠定基調。

美國副總統范斯、國務卿魯比歐和烏克蘭總統澤倫斯基 等逾150國政要參加教宗就職彌撒，台北由前副總統陳建仁代表出席。

良十四世在就職彌撒講道說，希望以「愛」和「團結」服務信眾，讓教會成為世界和平的推力，「我們第一個重大心願是有個團結的教會，這是團結與共融的標誌，將成為世界和解的潛移默化力量」。良十四世矢言維護天主教會傳統，稱自己不會像獨裁者。

良十四世18日在梵蒂岡聖伯多祿廣場向信徒揮手 。(美聯社)

良十四世說，當今仍然看到太多的不和、太多傷口，這些是由仇恨、暴力、偏見、對差異的恐懼，以及掠奪地球資源、邊緣化窮人的經濟模式所造成。他提醒聽眾不要封閉在自己的小團體。

良十四世在彌撒尾聲說，希望談判能為受難的烏克蘭帶來公正與持久和平。他並為加薩挨餓的民眾祈禱，但未像前教宗方濟各 生前為加薩禱告時，提及遭巴勒斯坦武裝分子綁架的人質。梵蒂岡說，良十四世在18日已會晤烏克蘭總統澤倫斯基。澤倫斯基先排隊與良十四世握手，並偕同妻子歐倫娜一起獲得新任教宗私下接見。根據教廷公布的影片，聲音柔和的良十四世告訴澤倫斯基「很高興再見到你」。

美聯社報導，良十四世當天的講道將為其教宗任期設定基調。鑒於美國等地天主教會走向極端化，美國籍的良十四世此時呼籲團結具重要性。

良十四世在彌撒時接受羊毛披帶(pallium)和漁人權戒(The Ring of the Fisherman)兩項重要象徵，前者象徵牧者帶領羊群，好比教宗帶領信徒，後者將成為良十四世正式印信，淵源是耶穌曾要使徒伯多祿撒網捕魚。

美聯社說，良十四世穿戴兩件物品時情緒激動，宛如開始體會責任重擔。

中國未在教廷公布的出席名單，北京先前也沒派員出席前教宗方濟各4月的喪禮。出席名單最受關注者包括以色列總統赫佐格，方濟各曾多次譴責以色列攻擊加薩，以國在方濟各喪禮僅派駐教廷大使參加，被視為刻意降階。