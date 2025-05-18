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以軍擴大攻勢加薩巴人吃混沙麵粉 聯國斥「種族清洗」

編譯中心／綜合17日電
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加薩走廊北部貝特拉希亞鎮，巴勒斯坦人競相爭取慈善組織分發的熟食。(新華社)
加薩走廊北部貝特拉希亞鎮，巴勒斯坦人競相爭取慈善組織分發的熟食。(新華社)

聯合國人權事務高級專員圖克17日譴責以色列加薩走廊發動的最新一波攻擊行動，以及以方似乎企圖永久驅逐當地居民的行徑，並直言已形同「種族清洗」，違反國際法。加薩衛生當局17日表示，以軍過去24小時的空襲，釀成加薩的巴勒斯坦人至少146人喪生、許多人受傷。

以軍17日聲明，這波對加薩的最新攻擊是「擴大加薩戰事」的一環，旨在達成一切戰爭目標，包含讓人質獲釋並徹底擊敗哈瑪斯。自2023年10月7日以巴爆發大規模衝突以來，以軍在加薩地帶的軍事行動共造成逾5.3萬人死亡。

BBC報導，以色列封鎖加薩已有兩個半月，禁止人道物資運入，令當地1/4人口、約50萬人捱餓。加薩有巴人表示，餓至頭暈已是日常，救助兒童會近日稱，有家庭為求存活，被迫食用動物飼料、過期麵粉及混入泥沙的麵粉。

一名住在加薩北部的23歲女子表示，餓至頭暈已是常態，「因為缺乏食物和藥物，感到虛弱和疲勞」。另有巴人表示，一天想吃一餐飯也難找到，市場貨物短缺且價格飈升，根本無法負擔。

一名30歲父親說：「我不知如何餵飽家人。女兒因飢餓虛弱不堪，持續腹瀉且無法起身。我的妻子恐將流產……這毫無尊嚴可言，為何我們要承受這一切？」

美國本月底起將透過私人軍事承包商向加薩運送人道物資，然後由救援組織協助分發，聲稱避免物資落入哈瑪斯之手，但有關計畫遭救援組織反對。聯合國人道事務副秘書長弗萊徹前日重申聯國已有行之有效的計畫，毋須為美國方案浪費時間。

另據NBC引述知情人士報導，川普政府考慮將加薩百萬名巴勒斯坦人永久遷徙到北非利比亞，包括以美國凍結了逾10年的數以十億美元計利比亞資金作為交換條件。對此，白宮發言人稱「報導不實」，以色列政府拒絕回應。

加薩 以色列 巴勒斯坦

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